Trang bị cho học sinh kỹ năng tự bảo vệ khi mua sắm trực tuyến

Học sinh THPT là nhóm đối tượng tiếp cận thường xuyên với quảng cáo mạng xã hội, livestream hay nội dung đánh giá sản phẩm. Tuy nhiên, do chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, các em dễ gặp rào cản trong việc kiểm chứng thông tin, nhận diện dấu hiệu bất thường và tự bảo vệ quyền lợi khi giao dịch.



Trong bối cảnh đó, chương trình "Check 360 - Tập huấn kỹ năng tiêu dùng an toàn" được triển khai nhằm giúp học sinh chủ động nhận diện rủi ro, hiểu rõ quyền lợi và nâng cao năng lực quyết định mua sắm.

Học sinh THPT Phan Đình Phùng được phổ biến kiến thức và trực tiếp hỏi đáp, tham gia các trò chơi nhằm tự trang bị cho mình kỹ năng tự bảo vệ khi mua sắm trực tuyến

Thông qua thông điệp "Check 360", chương trình hướng tới xây dựng thói quen kiểm tra toàn diện trước, trong và sau mỗi giao dịch.

Tại buối tập huấn, các chuyên gia từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trực tiếp chia sẻ 4 nội dung cốt lõi: quyền cơ bản của người tiêu dùng; nhận diện rủi ro trong mua sắm trực tiếp và trực tuyến; kỹ năng kiểm tra thông tin trước giao dịch; quy trình xử lý và bảo vệ quyền lợi khi phát sinh tranh chấp.

Các nội dung được mô phỏng từ những tình huống thực tế như mua hàng qua mạng xã hội, săn khuyến mãi, kiểm tra bảo hành hay bảo mật dữ liệu cá nhân, qua đó truyền tải kiến thức pháp luật một cách trực quan và dễ áp dụng.

Cũng tại sự kiện, học sinh trực tiếp giải quyết các tình huống giả định sát thực tế dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, từ đó rèn luyện phản xạ nhận diện rủi ro, đánh giá thông tin và đưa ra phương án xử lý tối ưu.

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn mang đến cho học sinh những kiến thức pháp lý và kỹ năng ứng dụng thiết thực nhất. Khi mỗi học sinh trở thành một người tiêu dùng thông thái, các em sẽ là những hạt nhân tích cực lan tỏa văn hóa tiêu dùng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm với cộng đồng.