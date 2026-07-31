Thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy

Theo nội dung Công điện, vào hồi 07h00 ngày 31/7/2026, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 100,08m, mực nước hạ lưu 13,50m, lưu lượng về hồ 3.935m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 4.419m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 16h00’ ngày 31/7/2026.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ

Để đảm bảo an toàn vùng hạ du, Bộ yêu cầu các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.