Đẩy nhanh tiến độ "đưa nước vào ngõ sâu", nâng cao năng lực chữa cháy từ cơ sở

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn tại Hội nghị sơ kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), sáng 31-7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 382 của UBND thành phố.

Hội nghị có sự tham gia của 100% Ban Quản lý dự án đầu tư của thành phố cùng đại diện các phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị các xã, phường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao, nhất là đầu tư hệ thống bể nước, đường ống cấp nước chữa cháy trong khu dân cư, ngõ, ngách nhằm khắc phục những hạn chế về hạ tầng, bảo đảm nguồn nước phục vụ chữa cháy theo phương châm "4 tại chỗ".

Theo Đại tá Phạm Trung Hiếu, việc đầu tư hạ tầng PCCC không chỉ góp phần nâng cao năng lực ứng phó khi xảy ra cháy mà còn tạo nền tảng để lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường nhanh hơn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Vì vậy, các đơn vị cần bám sát các quyết định, kế hoạch của UBND thành phố, chủ động triển khai ngay các phần việc được giao, không để chậm tiến độ.

Đối với những khu vực không đủ điều kiện xây dựng bể chứa và hệ thống bơm chữa cháy, các địa phương cần phối hợp với đơn vị cấp nước để nghiên cứu phương án đấu nối trực tiếp từ mạng lưới cấp nước sạch vào hệ thống đường ống chữa cháy trong ngõ. Đồng thời, trong quá trình thi công cần tăng cường tuyên truyền, lấy ý kiến người dân để tạo sự đồng thuận, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai là xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác chỉ huy chữa cháy. Theo đó, các địa phương được đề nghị phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin về chiều dài, chiều rộng ngõ, số lượng hộ dân, nguồn nước, hạ tầng giao thông... để tích hợp lên bản đồ số, phục vụ điều hành, chỉ huy chữa cháy nhanh chóng, chính xác. Song song với đó là tham mưu UBND cấp xã đầu tư phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng dân phòng, trong đó có xe máy chở phương tiện chữa cháy theo Đề án của thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng quán triệt những điểm mới trong việc triển khai Nghị quyết 66.18 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Đại tá Phạm Trung Hiếu khẳng định việc đơn giản hóa thủ tục hành chính không đồng nghĩa với việc nới lỏng các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC. Chủ đầu tư phải trực tiếp tổ chức nghiệm thu hệ thống PCCC theo đúng thiết kế đã được thẩm định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và chỉ được đưa công trình vào sử dụng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn.

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của 126 UBND xã, phường tham dự hội nghị

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án thay đổi tư duy quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát đơn vị tư vấn, nhà thầu, bảo đảm chất lượng thiết kế và tiến độ thi công ngay từ đầu. Đồng thời, đề nghị các phòng chuyên môn của địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác kiểm tra PCCC, tránh bỏ sót vi phạm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương duy trì hiệu quả các mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng; đẩy nhanh việc xây dựng các Trung tâm trải nghiệm, giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH; tuyên truyền cài đặt ứng dụng báo cháy 114 và ứng dụng tư vấn an toàn PCCC trong sử dụng điện trên nền tảng iHanoi; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.