Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy luôn đồng hành cùng lực lượng Công an

ANTD.VN - Sáng 31-7, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, sự gắn bó và mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa CATP với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930/1-8-2026).

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đánh giá cao những kết quả mà Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với CATP trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội.

Đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trân trọng cảm ơn đoàn công tác

Đồng chí Phó Giám đốc CATP khẳng định, trong quá trình triển khai các chủ trương lớn, các dự án trọng điểm của Thủ đô thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trong đó có các Ban Chỉ đạo đã luôn đồng hành cùng lực lượng Công an, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân. Qua đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đoàn công tác CATP Hà Nội chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy

Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Thay mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP cùng các đơn vị nghiệp vụ đã dành những tình cảm tốt đẹp nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Đồng chí Đào Xuân Dũng khẳng định, thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng CATP luôn duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác định hướng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy, UBND thành phố, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền.

Đồng chí bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào thi đua "Ba nhất" của CATP Hà Nội.