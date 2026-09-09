Lý do khiến hơn 1.400 chuyến bay bị hủy tại Anh trong 2 ngày

ANTD.VN - Hơn 1.400 chuyến bay đến và đi từ các sân bay tại Anh đã bị hủy trong 2 ngày 8, 9-9 sau sự cố kỹ thuật tại nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu NATS, gây gián đoạn nghiêm trọng tại nhiều sân bay lớn, đặc biệt là Heathrow.

Hành khách theo dõi bảng thông báo các chuyến bay bị hủy tại Nhà ga số 5 của sân bay Heathrow ở London, Anh, ngày 8-9-2026

Theo số liệu từ trang theo dõi giao thông hàng không Flightradar24, ngày 8-9 có khoảng 1.300 chuyến bay đến và đi từ các sân bay ở Anh đã bị hủy. Đến sáng 9-9, thêm 177 chuyến tiếp tục bị hủy, phần lớn chuyến bay bị ảnh hưởng tại sân bay Heathrow ở London.

Dữ liệu từ Flightradar24 cũng ghi nhận tổng cộng 1.055 chuyến bị hủy tính đến 20h ngày 8-9. Trong khi đó, theo hãng phân tích Cirium, tính đến sáng 9-9 đã có hơn 1.900 chuyến bay đến và đi từ các sân bay Anh bị hủy.

Sự cố ảnh hưởng diện rộng, không chỉ tại Heathrow, Gatwick, Stansted mà còn lan sang Manchester, Liverpool, Birmingham, Edinburgh, London City, Luton và Bristol.

Sự cố gây ảnh hưởng nặng đến các hãng hành không và hành khách

Nguyên nhân được xác định là do sự cố kỹ thuật tại "hệ thống xử lý chuyến bay" của NATS - đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu hàng đầu của Anh.

Sự cố xảy ra vào khoảng 13h ngày 8-9 và được khắc phục khoảng 4 giờ sau đó. Đến tối cùng ngày NATS thông báo hệ thống đã hoạt động bình thường trở lại.

Tuy nhiên NATS thừa nhận "việc khôi phục sau sự cố đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến". Do máy bay, phi hành đoàn và hành khách bị lệch vị trí, tình trạng gián đoạn vẫn kéo dài sang ngày 9-9.

Bảng thông báo các chuyến bay bị hủy tại nhà ga số 5 của sân bay Heathrow

Heathrow, sân bay bận rộn thứ 7 thế giới với hơn 84 triệu lượt khách năm 2025, đã phải tạm dừng các chuyến bay đến trong tối 8-9. Sáng 9-9, sân bay cho biết các chuyến bay "đang hoạt động trở lại" nhưng gián đoạn có thể tiếp tục khi các hãng "điều chuyển lại máy bay và phi hành đoàn".

British Airways thông báo phải hủy hoặc chuyển hướng hơn 100 chuyến bay, ảnh hưởng tới hàng chục nghìn khách hàng. Hãng này cũng cảnh báo tác động dây chuyền sẽ còn kéo dài.

Sân bay Gatwick, London

Trên mạng xã hội, nhiều hành khách chia sẻ hình ảnh cảnh tượng hỗn loạn, hàng dài người xếp hàng tại các nhà ga. "Đó là một cơn ác mộng", nhân viên y tế Josie Donoghue nói về trải nghiệm tại Gatwick sau khi phải xuống máy bay sau 3 giờ mắc kẹt trên đường băng.