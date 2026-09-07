Video hiện trường máy bay chở hàng trượt khỏi đường băng ở Mỹ, ít nhất 5 người chết

ANTD.VN - Ít nhất 5 người thiệt mạng sau khi máy bay chở hàng của hãng Amazon trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Miami, gây gián đoạn hoạt động tại một trong những sân bay bận rộn nhất nước Mỹ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Getty Images/AFP

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo trên mạng xã hội rằng chiếc máy bay Boeing 767-300 đã trượt khỏi đường băng lúc 14h (giờ miền Đông) ngày 6-9-2026 khi bay đến từ San Juan, Puerto Rico.

Trong cuộc họp báo, các quan chức hạt Miami-Dade cho biết, ngoài 5 người thiệt mạng, 5 người khác cũng bị thương trong vụ tai nạn, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch và 2 người còn lại được đưa đến bệnh viện với các vết thương ít nghiêm trọng hơn.

Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Miami-Dade nói rằng nhiều phương tiện đã bị máy bay đâm trúng, chiếc phi cơ bốc cháy sau khi gặp nạn. Cơ quan này cho biết hơn 60 đơn vị cứu hỏa và cứu hộ đang nỗ lực dập tắt đám cháy và đánh giá tình trạng của những người bị ảnh hưởng.

Chỉ huy lực lượng cứu hỏa, ông Ray Jadallah, cho hay một số người đã bị mắc kẹt trong các phương tiện giao thông sau vụ va chạm. Phi công và cơ phó cũng bị mắc kẹt trong máy bay. Hiện chưa rõ có bao nhiêu thành viên phi hành đoàn hoặc hành khách trên máy bay. Ông Jadallah nói rằng các đội cứu hỏa đang xử lý sự cố rò rỉ nhiên liệu từ máy bay vài giờ sau khi vụ việc xảy ra.

Một phát ngôn viên của Amazon cho biết máy bay này do hãng 21 Air vận hành và đã gặp “sự cố” trong quá trình hạ cánh. “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các quan chức địa phương để tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra”, người phát ngôn của Amazon, bà Kelly Nantel, nói, “Ngay lúc này, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn, sức khỏe và việc chăm sóc những người có liên quan. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng”.

Đoạn video vụ tai nạn máy bay. Nguồn Aljazeera

Video lan truyền trên mạng cho thấy khói đen bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn gần đường băng. Chiếc máy bay dường như vẫn còn nguyên vẹn phần lớn bất chấp vụ cháy.

Theo trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24, chiếc máy bay 32 năm tuổi này từng là máy bay chở khách trong hơn 2 thập kỷ trước khi được chuyển đổi công năng sang chở hàng vào năm 2015. Các báo cáo ban đầu cho thấy máy bay đã chệch khỏi đường băng và băng qua con đường gần sân bay.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết, Bộ này đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động bay tại Miami sau sự cố. Cục Hàng không Liên bang Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ việc.