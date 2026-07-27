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Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia bất ngờ từ chức

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia Perry Warjiyo đã bất ngờ từ chức trong bối cảnh nền kinh tế nước này chịu nhiều sức ép từ cuộc xung đột Trung Đông khiến đồng nội tệ mất giá và thị trường tài chính biến động.

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Ông Perry Warjiyo bất ngờ từ chức vì lý do cá nhân

Ngày 27-7, Bộ trưởng Quốc vụ Indonesia Prasetyo Hadi cho biết Tổng thống Prabowo Subianto đã chấp thuận đơn từ chức của ông Perry Warjiyo.

Ông Perry giữ cương vị Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia từ năm 2018 và nhiệm kỳ thứ hai của ông lẽ ra kéo dài đến năm 2028.

Theo ông Prasetyo, ông Perry bất ngờ nộp đơn từ chức ngày 25-7 với lý do cá nhân, song không nêu chi tiết. Tổng thống Indonesia đã gửi lời cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của ông trong gần 7 năm lãnh đạo Ngân hàng Trung ương.

Phó Thống đốc cấp cao Destry Damayanti được bổ nhiệm làm Quyền Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia trong thời gian chờ bổ nhiệm người kế nhiệm.

Việc thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh Indonesia đối mặt nhiều khó khăn kinh tế khi giá năng lượng tăng mạnh do xung đột Trung Đông. Đồng rupiah đã giảm khoảng 7% kể từ khi xung đột bùng phát, trở thành một trong những đồng tiền mất giá mạnh nhất châu Á.

Để ổn định tỷ giá và kiểm soát lạm phát, Ngân hàng Trung ương Indonesia đã tăng lãi suất điều hành thêm 100 điểm cơ bản từ đầu năm lên 5,75%.

Là quốc gia nhập khẩu ròng dầu mỏ, Indonesia vẫn giữ nguyên giá nhiên liệu được trợ cấp, bất chấp áp lực lớn đối với ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 3,34%, còn thị trường chứng khoán nước này đã mất khoảng một phần ba giá trị kể từ đầu năm 2026.

Theo Reuters

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