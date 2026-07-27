Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc: Tổng thống Trump tạo ‘khoảng trống’ cho đàm phán với Iran

ANTD.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với nước này.

Đại sứ Mike Waltz đã phát biểu như trên trong cuộc phỏng vấn với hãng Fox News hôm 26-7. Ông Waltz nói rằng Tổng thống Trump đang dành cho các cuộc đàm phán một “khoảng trống”.

“Oman, Iran và một số nhà đàm phán khác của chúng tôi, đã tham gia ở mọi cấp độ, từ cấp cao nhất cho đến cấp độ kỹ thuật trong vài tuần qua, và đặc biệt là trong vài ngày qua”, ông nói thêm.

Mỹ và Iran đã tấn công lẫn nhau trên Eo biển Hormuz trong gần 2 tuần qua. Hôm thứ Năm tuần trước, quân đội Mỹ đã công bố ngày thứ 13 liên tiếp tấn công vào Iran nhưng không đưa ra thông báo nào như vậy vào thứ Sáu. Kể từ đó, không có tin tức nào về các cuộc tấn công trực tiếp của cả hai bên.

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Iran nói: “Có nhiều hoài nghi hơn là lạc quan về việc các cuộc tấn công ngừng lại. Chúng ta thường biết việc tạm dừng là mang tính chiến thuật chứ không phải là chân thật”.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz. Ảnh: Getty Images

Hãng Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời một quan chức am hiểu về vấn đề này cho biết, Pakistan và Qatar đã đề xuất một “công thức giảm căng thẳng chung”. Hãng tin này nói rằng các nhà hòa giải đã thúc giục Mỹ và Iran quay trở lại vị trí trước ngày 9-7 “như một bước đầu tiên” để khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vĩnh viễn.

Theo hãng Anadolu, các nguồn tin cho biết Mỹ và Iran đã bày tỏ đồng ý với các cuộc đàm phán và ngoại giao. Các nguồn tin cũng cho biết thêm, việc tạm dừng những cuộc tấn công đã làm dấy lên hy vọng nối lại các cuộc đàm phán. Một nguồn tin khác nói với hãng Anadolu rằng có những lo ngại về phe “diều hâu” từ cả hai phía có thể khởi động lại chiến sự.

Hôm 25-7, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Chính phủ Mỹ cho biết Tổng thống Trump đã gặp các cố vấn và những thành viên cấp cao trong chính quyền vào ngày 24-7. Cuộc họp nhằm thảo luận việc dự trữ đạn dược phòng không tại Trung Đông, trong đó có tên lửa đánh chặn Patriot, của Lầu Năm Góc đã suy giảm.

Theo truyền thông, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cảnh báo “tuy việc nối lại các cuộc tấn công lớn nhằm vào Iran là khả thi nhưng điều này cũng sẽ làm suy giảm đáng kể tên lửa đánh chặn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ”.

Tờ New York Times cho biết ông Trump có thể đã tạm hoãn kế hoạch leo thang tấn công, trên cơ sở đánh giá của các cố vấn quân sự về việc suy giảm dự trữ đạn dược bảo vệ binh sỹ Mỹ tại Jordan, Kuwait và các nước Trung Đông khác.