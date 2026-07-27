Mỹ: Xả súng tại lễ hội ẩm thực ở Seattle khiến 7 người thương vong

ANTD.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra tối 27-7 (giờ địa phương) tại lễ hội ẩm thực Bite of Seattle, diễn ra ở khu Seattle Center, gần biểu tượng Space Needle của thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ.

Hiện trường bị phong tỏa

Theo lực lượng cứu hỏa thành phố Seattle, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 18h tại khu Seattle Center, nơi đang tổ chức lễ hội ẩm thực thường niên Bite of Seattle. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và khuyến cáo người dân tránh khu vực phía Tây Bắc trung tâm thành phố để phục vụ công tác điều tra.

Bệnh viện Harborview Medical Center cho biết đã tiếp nhận 4 nạn nhân, gồm một trẻ nhỏ, một nam thanh niên 23 tuổi và hai phụ nữ. Trong số này có một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời tổ chức sơ tán hàng nghìn người tham dự lễ hội.

Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường, sơ tán người dân

Anh Estan Wakonabo, nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết anh và bạn gái đang xếp hàng chờ chụp ảnh thì bất ngờ bị dòng người phía sau xô đẩy. Sau đó, anh nghe thấy nhiều tiếng súng liên tiếp và chứng kiến cảnh người dân hoảng loạn tìm nơi trú ẩn, chen lấn bỏ chạy, nhiều người bị ngã xuống, trong đó có cả những chiếc xe đẩy trẻ em bị lật.

Sau khi đưa bạn gái đến nơi an toàn, Wakonabo quay trở lại hiện trường và nhìn thấy nhiều nạn nhân nằm trên mặt đất.

Lễ hội Bite of Seattle được tổ chức thường niên từ năm 1982, là một trong những sự kiện ẩm thực lớn nhất của thành phố Seattle, thu hút khoảng 350.000 lượt khách trong ba ngày.

Hiện nhà chức trách chưa công bố thông tin về nghi phạm cũng như động cơ vụ xả súng. Công tác điều tra đang được tiếp tục.