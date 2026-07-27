'The Odyssey' của Christopher Nolan tạo cơn sốt văn hóa toàn cầu

ANTD.VN - Chỉ ít ngày sau khi ra mắt, bộ phim "The Odyssey" của đạo diễn từng đoạt giải Oscar Christopher Nolan đã nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, không chỉ thống lĩnh phòng vé mà còn tạo làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội và khơi dậy sự quan tâm trở lại đối với sử thi Hy Lạp cổ đại.

Nam diễn viên Matt Damon (bên trái) và Anne Hathaway (bên phải) đảm nhiệm hai vai chính trong phim 'The Odyssey' của đạo diễn Christopher Nolan

Được chuyển thể từ sử thi cùng tên của Homer, "The Odyssey" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và gây chú ý khi trở thành bộ phim truyện đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy quay phim IMAX 70mm.

Quyết định này của Christopher Nolan được xem là điểm nhấn trong chiến dịch quảng bá, thu hút đông đảo khán giả tìm đến những rạp chiếu có khả năng trình chiếu định dạng IMAX 70mm.

IMAX là công nghệ chiếu phim màn hình siêu lớn, độ phân giải và âm thanh vòm cực cao để tạo cảm giác "đắm chìm" cho người xem.

Nhiều hệ thống rạp tại Mỹ đã đầu tư lắp đặt hoặc khôi phục máy chiếu phim 70mm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người hâm mộ.

Odysseus do Matt Damon trong vai Odysseus (bên trái) và Zendaya trong vai nữ thần Athena

Theo đại diện chuỗi rạp Phoenix Theatres, lượng khán giả muốn trải nghiệm bộ phim bằng định dạng phim nhựa vượt ngoài dự kiến, trong khi các suất chiếu kỹ thuật số cũng ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao.

Không chỉ tạo hiệu ứng tại phòng vé, "The Odyssey" còn góp phần đưa tác phẩm kinh điển của Homer trở lại đời sống đương đại.

Nền tảng Spotify cho biết lượng tìm kiếm các phiên bản sách nói của sử thi "The Odyssey" tăng hơn 310%, trong đó phần lớn đến từ thế hệ Millennials và Gen Z.

Một số nền tảng sách nói cũng ra mắt phiên bản đọc bằng giọng nói trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần mở rộng sức hút của tác phẩm văn học cổ điển.

Một cảnh trong phim

Trên mạng xã hội, nhiều phân cảnh trong phim nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho các "meme" hài hước đặc biệt là hình ảnh nhân vật Odysseus do Matt Damon thủ vai. Khán giả cũng thích thú khi nam diễn viên tiếp tục đảm nhận một vai diễn có hành trình tìm đường trở về nhà, sau nhiều bộ phim nổi tiếng trước đây.

Bên cạnh những lời khen ngợi, bộ phim cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều. Tỷ phú công nghệ Elon Musk nhiều lần chỉ trích tác phẩm trên mạng xã hội X, cho rằng bộ phim đã làm sai lệch nguyên tác.

Cảnh trong phim

Trước đó, ông cũng phản đối việc đạo diễn Christopher Nolan lựa chọn một số diễn viên cho các vai diễn trong phim và tuyên bố có thể tạo ra một phiên bản chuyển thể khác bằng công nghệ AI.

Dù còn gây tranh luận, "The Odyssey" được đánh giá là hiện tượng điện ảnh nổi bật của năm 2026, tiếp tục khẳng định sức hút của Christopher Nolan cũng như cho thấy các tác phẩm văn học kinh điển vẫn có khả năng chinh phục khán giả hiện đại khi được thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh mới.