Chuyên gia quân sự Ukraine hé lộ điều giúp lực lượng Kiev tấn công chính xác ở Crimea

ANTD.VN - Một chuyên gia quân sự Ukraine cho biết thông tin tình báo “cực kỳ tinh vi” do một số nước phương Tây cung cấp đã giúp nước này thực hiện chính xác các cuộc tấn công trong chiến dịch tăng cường nhằm vào những mục tiêu ở Crimea.

Chuyên gia quân sự Ukraine, ông Ivan Stupak. Ảnh: NHK

Ông Ivan Stupak đã phát biểu như trên trong cuộc phỏng vấn với Đài NHK tại Thủ đô Kiev của Ukraine hôm 20-7. Chuyên gia này thừa nhận Nga có lợi thế lớn so với Ukraine về số binh sĩ, nói rằng khoảng 700.000 binh sĩ Nga đang ở trên lãnh thổ Ukraine. Theo ông, con số này là “vô cùng lớn” và Ukraine “thực sự không thể” gây tổn thất lớn cho các lực lượng Nga ở tiền tuyến.

Chuyên gia Stupak giải thích, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào những cơ sở liên quan đến dầu mỏ, cũng như các mục tiêu khác trên lãnh thổ Nga và những nơi khác, nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục giao tranh của Nga. Theo ông, thông tin tình báo “cực kỳ tinh vi” do một số nước phương Tây cung cấp đã giúp Ukraine thực hiện chính xác các cuộc tấn công.

Ông Stupak nhấn mạnh việc tấn công Crimea đặc biệt quan trọng do khu vực này có nhiều cơ sở quân sự và các cơ sở khác. Ông cho biết Ukraine đã tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga và Crimea để có thể buộc Nga phải dàn trải nguồn lực của mình do cần bảo vệ nhiều khu vực khác nhau.

Chuyên gia Stupak cũng nói về việc cách chức trên thực tế cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng như miễn nhiệm Tổng tư lệnh quân đội Ukraine.

Chuyên gia này cho biết những động thái nói trên sẽ không ảnh hưởng trong ngắn hạn và các hệ thống của quân đội cũng như Bộ Quốc phòng sẽ vẫn tiếp tục hoạt động. Ông Stupak lập luận rằng Ukraine sẽ đẩy mạnh những nỗ lực bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự cũng như mua sắm vũ khí.