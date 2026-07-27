Tìm thấy thi thể 5 người nước ngoài trên ngọn núi cao nhất nước Nga

ANTD.VN - Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, cơ quan chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể của 5 nhà leo núi nước ngoài - được cho là người Bosnia - trên núi Elbrus. Đây là ngọn núi cao nhất ở Nga.

Elbrus là ngọn núi cao nhất ở Nga. Ảnh: Reuters

Văn phòng công tố địa phương hôm 26-7 thông báo: “Theo các nhà điều tra, vào ngày 24-7, một nhóm gồm 7 công dân nước ngoài đang leo lên ngọn núi Elbrus. Tối hôm sau, do điều kiện thời tiết xấu đi nhanh chóng, nhóm đã đi lạc khỏi tuyến đường”.

Thông báo cho biết, một trong những người leo núi đã xuống núi và báo với cơ quan chức năng Nga rằng “hai thành viên trong nhóm bị ốm ở độ cao 5.100 mét và đã tử vong”.

Thông báo cho biết thêm: “Sau đó, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một nhà leo núi khác còn sống và thi thể của 3 người còn lại”.

Bộ trưởng Ngoại giao Bosnia, Elmedin Konakovic, đã xác nhận thông tin về cái chết của 5 nhà leo núi người Bosnia. Ông gọi đây là “một thảm kịch lớn”.

Núi Elbrus, cao 5.642 mét nằm ngay phía Bắc biên giới với Georgia, nổi tiếng với những thay đổi đột ngột về thời tiết và điều kiện leo núi. Đây là ngọn núi cao nhất ở Nga.

Truyền thông Bosnia đưa tin, 7 thành viên của đoàn leo núi là cư dân của thị trấn Zenica ở miền Trung Bosnia và Herzegovina, bao gồm 1 cặp vợ chồng và 1 nữ bác sĩ làm việc tại bệnh viện địa phương.

Truyền thông Nga cho biết, điều kiện thời tiết bất lợi, bao gồm gió mạnh, đã khiến hoạt động tìm kiếm và cứu hộ gặp nhiều khó khăn.