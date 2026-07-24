Indonesia thông qua dự luật thành lập Trung tâm tài chính quốc tế

ANTD.VN - Quốc hội Indonesia vừa thông qua đạo luật thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế (PFII) nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực ngân hàng và quản lý tài sản, đồng thời tăng cường tăng trưởng kinh tế.

Thủ đô Jakarta, Indonesia

Đạo luật về Trung tâm Tài chính Quốc tế Indonesia được Quốc hội Indonesia thông qua sau quá trình thảo luận cấp tốc. Đây không chỉ là bước đi nhằm hút hàng chục tỷ USD vốn nước ngoài mà còn phản ánh tham vọng của Jakarta trong việc định hình lại bản đồ tài chính Đông Nam Á.

Quyết định này đưa ra hàng loạt siêu chính sách ưu đãi thuế vượt trội dành cho các nhà đầu tư nước ngoài, nổi bật là miễn thuế lên tới 50 năm, miễn thuế thu nhập đối với lợi nhuận ngoài lãnh thổ, cùng các đặc quyền về thuế VAT và thuế thừa kế.

Theo Bộ Tài chính Indonesia, đảo Bali đang là ứng viên hàng đầu được quy hoạch làm trụ sở PFII. Dự kiến, trung tâm này sẽ thu hút từ 17-28 tỷ USD từ các chi nhánh ngân hàng quốc tế, quỹ quản lý tài sản và gia tộc giàu có.

Giới quan sát nhận định, việc gấp rút ban hành đạo luật PFII là bước đi mang tính chiến lược.

Đây là cam kết kinh tế trọng tâm của Tổng thống Prabowo Subianto nhằm đưa Indonesia bứt phá khỏi "bẫy thu nhập trung bình". Trong bối cảnh thu hút vốn FDI truyền thống vào sản xuất gặp bế tắc, chuyển hướng sang dịch vụ tài chính cao cấp được coi là "đối trọng" chiến lược để kích thích tăng trưởng.

Jakarta muốn tạo ra đối trọng trực tiếp với Singapore và Dubai. Dù Singapore đang áp đảo về hạ tầng tài chính, Indonesia lại nắm lợi thế về quy mô nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á (gần 1.400 tỷ USD GDP) và thị trường nội địa hơn 270 triệu dân.

Điểm nghẽn lớn nhất khiến dòng vốn quốc tế e ngại Indonesia lâu nay là thủ tục hành chính và rủi ro pháp lý. Để giải quyết bài toán này, đạo luật quy định thành lập một cơ quan giám sát độc lập báo cáo trực tiếp lên Tổng thống, đồng thời xây dựng Tòa án và Trung tâm trọng tài tài chính riêng biệt theo chuẩn quốc tế nhằm bảo đảm tính minh bạch tuyệt đối.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo Indonesia sẽ phải đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là bài toán cân bằng giữa chính sách ưu đãi thuế khủng với nguy cơ thất thu ngân sách, cũng như yêu cầu thắt chặt kiểm soát để tránh biến PFII thành "thiên đường né thuế" hay điểm nóng rửa tiền trong khu vực.