Iran và Mỹ trao đổi thông điệp qua các bên trung gian

ANTD.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 26-7 cho biết Mỹ đang trao đổi thông điệp với Iran thông qua các bên trung gian, bao gồm Pakistan và Qatar.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ORF của Áo, ông Baghaei cho biết các kênh liên lạc vẫn mở thông qua các bên trung gian và Mỹ đang trao đổi thông điệp với Iran.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, chừng nào Iran còn bị tấn công, trọng tâm chính của Tehran là bảo vệ đất nước và người dân của mình. Theo ông Baghaei, các quốc gia bao gồm Pakistan và Qatar đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông điệp giữa hai bên.

Ông Baghaei nhấn mạnh, đối với bất kỳ cuộc đối thoại nào được hình thành, nền tảng thích hợp phải được chuẩn bị, đồng thời lưu ý rằng Mỹ đã phá hủy nền tảng như vậy.

Ông Baghaei cáo buộc Washington vi phạm "tất cả các điều khoản" trên thực tế theo Bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ. "Ưu tiên hiện nay của Iran là bảo vệ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ người dân trước các tội ác chiến tranh đang được Mỹ thực hiện" - ông nói.

Theo Bản ghi nhớ được ký vào ngày 18-6, Mỹ và Iran dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán trong vòng 60 ngày để đạt được một thỏa thuận cuối cùng, nhưng các cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc sau các cuộc xung đột mới bùng phát giữa hai bên trong 2 tuần qua.

Đường phố Thủ đô Tehran, Iran ngày 24-7-2026

Về eo biển Hormuz, ông Baghaei bác bỏ những cáo buộc cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm về các sự cố gần đây ở eo biển này. Ông Baghaei nói rằng Iran đã bảo vệ an ninh của tuyến đường thủy chiến lược này trong nhiều thập kỷ và lập luận rằng sự bất ổn hiện nay là kết quả của các hành động quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Ông cho biết Iran đã cam kết đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển tàu thuyền trong thời hạn 30 ngày, đồng thời việc quản lý eo biển trong tương lai sẽ được phối hợp với Oman và các quốc gia ven biển vùng Vịnh khác.

Ông nói thêm rằng Iran không thể cho phép tuyến hàng hải chiến lược này bị sử dụng làm bàn đạp cho các cuộc tấn công nhằm vào an ninh quốc gia của mình.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông Baghaei nói rằng người dân Iran chưa bao giờ tìm kiếm chiến tranh và nhắc lại rằng trong khi Iran vẫn cam kết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, nước này tiếp tục ủng hộ nền ngoại giao chân chính dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và việc tuân thủ các cam kết của tất cả các bên.