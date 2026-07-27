Căng thẳng ngoại giao đỉnh điểm, Brazil lập tức triệu hồi Đại sứ tại Argentina

ANTD.VN - Brazil đã triệu hồi Đại sứ tại Argentina để tham vấn sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei công khai xúc phạm Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva và một số quan chức cấp cao của Brazil, làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia láng giềng Nam Mỹ.

﻿Tổng thống Argentina Javier Milei (bên trái) và ông Flavio Bolsonaro trong cuộc gặp ngày 25-7-2026 tại Sao Paulo, Brazil

Bộ Ngoại giao Brazil ngày 27-7 thông báo triệu hồi Đại sứ Julio Bitelli tại Argentina để tham vấn sau những phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Argentina Javier Milei trong chuyến thăm thành phố Sao Paulo cuối tuần qua.

Động thái này được đưa ra sau khi ông Milei tham dự một sự kiện chính trị, nơi Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro - con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro - được xác nhận là ứng cử viên tổng thống của đảng do cha mình lãnh đạo.

Trong bài phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Milei gọi Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva là "kẻ trộm" và "tội phạm". Ông cũng công kích Thẩm phán Tòa án Tối cao Liên bang Brazil Alexandre de Moraes sau khi vị thẩm phán này từ chối cho phép ông Milei thăm cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người đang chịu án quản thúc tại gia với mức án 27 năm tù vì liên quan đến âm mưu đảo chính.

Chủ tịch Tòa án Tối cao Liên bang Brazil Edson Fachin lên án các phát biểu của ông Milei là hành vi thiếu tôn trọng đối với một thẩm phán của cơ quan tư pháp cao nhất Brazil ngay trên lãnh thổ nước này.

Theo Bộ Ngoại giao Brazil, việc triệu hồi Đại sứ Julio Bitelli là phản ứng trực tiếp trước những phát biểu của nhà lãnh đạo Argentina.

Phản ứng trước vụ việc, cựu Tổng thống Argentina Alberto Fernandez chỉ trích ông Milei đã xúc phạm nguyên thủ của một quốc gia láng giềng, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Argentina.

Tổng thống Argentina Javier Milei và ông Flavio Bolsonaro trong cuộc gặp ngày 25-7-2026 tại Sao Paulo, Brazil

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Buenos Aires Axel Kicillof cho biết đã liên hệ với Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira để khẳng định những phát biểu của ông Milei không đại diện cho quan điểm của người dân Argentina.

Ông Kicillof bày tỏ "vô cùng xấu hổ" trước việc Tổng thống Argentina công khai xúc phạm Chính phủ và Tổng thống Brazil, đồng thời cảnh báo những hành động khiêu khích này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư, xuất khẩu, việc làm và lợi ích quốc gia của Argentina.

Đến nay, Tổng thống Lula chưa trực tiếp bình luận về phát biểu của ông Milei. Tuy nhiên, trong bài viết đăng trên The Washington Post ngày 27-7, ông nhấn mạnh rằng tương lai của Brazil chỉ do người dân Brazil quyết định, không chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài.

Quan hệ giữa Brazil và Argentina liên tục căng thẳng kể từ khi ông Javier Milei nhậm chức cuối năm 2023. Những bất đồng giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Brazil đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống, nơi ông Lula dự kiến tái tranh cử và có khả năng đối đầu với Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro.