Khoảnh khắc các phi hành gia Nga-Mỹ trở về Trái đất sau 8 tháng trên ISS

ANTD.VN - Ngày 26-7, phi hành đoàn gồm các nhà du hành vũ trụ người Nga và Mỹ đã trở về Trái đất an toàn sau hơn 8 tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Các phi hành gia tiếp đất bằng dù ở khu vực phía Đông Nam thị trấn Zhezkazgan của Kazakhstan. Video: Roscosmos

Các phi hành gia người Nga Sergey Kud-Sverchkov và Sergey Mikaev cùng phi hành gia thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Christopher Williams đã rời ISS trên tàu vũ trụ Soyuz MS-28, và tiếp đất bằng dù ở khu vực phía Đông Nam thị trấn Zhezkazgan của Kazakhstan.

“Sáng nay, tàu vũ trụ đã tách khỏi module Rassvet. Quá trình giảm độ cao và hạ cánh xuống Trái đất diễn ra bình thường!”, Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) cho biết hôm 26-7. Theo NASA, sau khi kiểm tra y tế, phi hành đoàn được trực thăng chở đến Karaganda, Kazakhstan.

Các phi hành gia Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikaev và Christopher Williams đã làm việc trên ISS từ tháng 11 năm ngoái. Nhiệm vụ của họ kéo dài 241 ngày. Đây là chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ của các phi hành gia Williams và Mikaev, và là chuyến bay thứ hai của phi hành gia Kud-Sverchkov.

Trước khi phi hành đoàn này rời đi, đồng nghiệp của họ trên ISS, Jessica Meir, đã chia sẻ những bức ảnh chia tay của cả nhóm trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), gọi đó là “Một ngày vừa vui vừa buồn trên Trạm Vũ trụ”.

Hiện vẫn còn 7 phi hành gia trên ISS.