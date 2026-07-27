Tàu chở dầu phát nổ ở eo biển Hormuz khi đi chệch tuyến đường Iran quy định

ANTD.VN - Một tàu chở dầu đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz ngày 27-7. Vụ việc xảy ra sau khi con tàu bị cho là đã tắt hệ thống radar và rời khỏi tuyến đường hàng hải do Iran chỉ định.

Iran cảnh báo các tàu thuyền phải di chuyển trong các tuyến đường được chỉ định khi qua eo biển Hormuz

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, vụ nổ xảy ra tại khu vực eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô của thế giới.

Nguồn tin cho biết tàu chở dầu đã tắt hệ thống radar và rời khỏi hành lang hàng hải do Iran chỉ định trước khi va phải thủy lôi và phát nổ.

Hiện chưa có thông tin nào về thương vong, danh tính con tàu hoặc mức độ thiệt hại.

Iran đã nhiều lần cảnh báo các tàu thuyền phải di chuyển trong các tuyến đường vận chuyển được chỉ định khi qua eo biển Hormuz. Theo phía Iran, bất kỳ tàu nào rời khỏi các tuyến đường đã được thông báo sẽ phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả.

Vụ việc xảy sau khi Iran tuyên bố dừng các hoạt động đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ khi Mỹ tạm dừng không kích Iran. Trong hai ngày 24 và 25-7, Iran và Oman đã tiến hành các vòng đối thoại tại Tehran về cơ chế bảo đảm an toàn hàng hải tại Hormuz.