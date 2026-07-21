Indonesia tuyên phạt trùm đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia 7 năm tù giam

ANTD.VN - Ngày 21-7, Tòa án Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia tuyên phạt 7 năm tù đối với Lie Siu Luan, 70 tuổi - đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia sang Singapore và các tỉnh thành trong nước.

Một bị cáo nói chuyện với luật sư trong phiên tòa xét xử vụ án buôn bán trẻ em ngày 21-7-2026

Mức án này thấp hơn so với đề xuất 10 năm tù của cơ quan công tố. Tại tòa, bị cáo Lie Siu Luan chấp nhận bản án và quyết định không kháng cáo.

Đường dây tội phạm xuyên quốc gia này bị triệt phá hồi năm ngoái sau khi cảnh sát nhận được trình báo về một vụ bắt cóc trẻ em tại tỉnh Tây Java.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 19 đối tượng trong đường dây này.

Các bị cáo đến phiên tòa xét xử vụ án buôn bán trẻ em ngày 21-7-2026

Nhóm đối tượng nhắm vào các gia đình đông con, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc các phụ nữ mang thai ngoài ý muốn. Chúng trả từ 9-15 triệu Rupiah (khoảng 14 - 23 triệu đồng) để mua lại các trẻ em.

Bọn chúng thuê người đứng tên làm cha mẹ giả và làm giả chứng sinh, hộ khẩu, hộ chiếu nhằm hợp thức hóa thủ tục đưa trẻ ra nước ngoài dưới danh nghĩa cho nhận con nuôi.

Đối tượng cầm đầu đường dây khai nhận đã đưa thành công ít nhất 12 trẻ sơ sinh sang Singapore, thu về từ 17.000-21.600 SGD (320 - 400 triệu đồng) mỗi trường hợp.

Những trẻ không đưa được ở nước ngoài sẽ được đưa về bán cho các gia đình tại Thủ đô Jakarta.

Cùng với trùm đường dây Lie Siu Luan, Tòa án Bandung cũng tuyên phạt bị cáo Astri Fitrinika, 26 tuổi, đối tượng môi giới chính mức án 6 năm 7 tháng tù.

17 đồng phạm còn lại nhận các mức án từ 3 năm 4 tháng đến 6 năm 7 tháng tù.

Toàn bộ 8 trẻ sơ sinh được lực lượng chức năng giải cứu an toàn trong chiến dịch đã được bàn giao cho trung tâm bảo trợ xã hội địa phương chăm sóc.