Chủ tịch SK Group phải trả 644 triệu USD cho vợ cũ trong vụ 'ly hôn thế kỷ'

ANTD.VN - Tòa án cấp cao Hàn Quốc đã ra phán quyết buộc Chủ tịch Tập đoàn SK Group Chey Tae-won phải trả 944 tỷ won (khoảng 644 triệu USD) cho vợ cũ là bà Roh Soh-yeong trong vụ ly hôn được xem là một trong những vụ phân chia tài sản lớn nhất lịch sử nước này.

Ông Chey Tae-won phải trả cho vợ cũ khoản tiền mặt trị giá bằng 1/3 tổng tài sản chung của hai người

Ông Chey Tae-won, 65 tuổi, là Chủ tịch SK Group - tập đoàn sở hữu hãng sản xuất chip nhớ SK hynix, một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới. Bà Roh Soh-yeong là con gái cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo. Hai người có 3 con chung.

Trước đó, năm 2024, Tòa án cấp cao Seoul từng yêu cầu ông Chey thanh toán 1.380 tỷ won (khoảng 940 triệu USD), khiến truyền thông Hàn Quốc gọi đây là "vụ ly hôn thế kỷ".

Tuy nhiên, sau khi ông Chey kháng cáo, Tòa án Tối cao yêu cầu xem xét lại vụ việc, sau đó khoản bồi thường được giảm xuống còn 944 tỷ won.

Theo phán quyết mới, bà Roh được hưởng số tiền tương đương khoảng 1/3 giá trị khối tài sản chung của hai vợ chồng. Tòa án cho rằng giá trị cổ phần của ông Chey tại SK Group tăng mạnh trong thời kỳ hôn nhân nhờ hoạt động điều hành doanh nghiệp, trong khi bà Roh có đóng góp thông qua việc chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái và tham gia các hoạt động đối ngoại của tập đoàn.

Hai người kết hôn năm 1988 nhưng được cho là đã sống ly thân hơn 15 năm. Năm 2015, ông Chey công khai thừa nhận có con với người phụ nữ khác. Sau khi nỗ lực hòa giải không thành, ông nộp đơn ly hôn vào năm 2017 và hai bên bắt đầu cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài từ năm 2022.

Phán quyết mới vẫn chưa có hiệu lực cuối cùng do cả hai bên đều có quyền tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Trước đó, ông Chey cũng đã bị yêu cầu trả thêm 2 tỷ won tiền cấp dưỡng cho bà Roh.

Theo các tài liệu công khai, cổ phần của ông Chey tại SK Group hiện có giá trị khoảng 5,5 tỷ USD, trong bối cảnh SK hynix hưởng lợi lớn từ nhu cầu chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).