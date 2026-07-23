Lãnh đạo Chương trình bữa ăn miễn phí của Indonesia đột ngột từ chức

ANTD.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã bổ nhiệm ông Sudaryono - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, làm người đứng đầu cơ quan giám sát chương trình bữa ăn miễn phí trọng điểm của Tổng thống, sau khi người tiền nhiệm đột ngột từ chức ngày 22-7.

Ông Sudaryono, người đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia, phát biểu với giới truyền thông tại Jakarta, Indonesia, ngày 22-7-2026

Người đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia (NNA), đơn vị phụ trách Chương trình bữa ăn miễn phí quy mô lớn của Tổng thống Prabowo Subianto ngày 22-7 đã đột ngột từ chức với lý do sức khỏe.

Đây là lần thay đổi lãnh đạo thứ hai của cơ quan này chỉ trong hơn một tháng.

Bà Nanik Sudaryati Deyang được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia từ đầu tháng 6 vừa qua. Bà cho biết quyết định từ chức để ra nước ngoài điều trị bệnh tim. Theo chia sẻ trên mạng xã hội, các bác sĩ xác định bà bị tắc động mạch do căng thẳng kéo dài.

Bà Nanik Sudaryati Deyang phát biểu trước báo sau lễ nhậm chức tại Phủ Tổng thống ở Jakarta, Indonesia, ngày 8-6-2026

Việc bà Nanik từ chức diễn ra trong bối cảnh chương trình bữa ăn miễn phí - cam kết trọng tâm và cũng là chương trình tốn kém nhất của Tổng thống Prabowo - liên tiếp đối mặt nhiều khó khăn.

Kể từ khi triển khai vào tháng 1-2025, chương trình đã vấp phải các vấn đề về hậu cần, chất lượng bữa ăn, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, đồng thời bị điều tra cáo buộc tham nhũng.

Người tiền nhiệm của bà Nanik đã bị Tổng thống Prabowo cách chức và sau đó bị bắt với cáo buộc tham nhũng liên quan đến chương trình trị giá hàng tỷ USD này.

Trước khi bà Nanik từ chức một ngày, Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia thông báo ngân sách dành cho chương trình trong năm 2026 tiếp tục bị cắt giảm lần thứ hai, từ 268.000 tỷ rupiah xuống còn 229.000 tỷ rupiah (khoảng 12,8 tỷ USD).

Mức ngân sách hiện thấp hơn hơn 100.000 tỷ rupiah so với kế hoạch ban đầu là 335.000 tỷ rupiah.

Theo cơ quan này, chương trình ban đầu hướng tới phục vụ khoảng 83 triệu trẻ em và phụ nữ mang thai. Đến nay đã có khoảng 62,5 triệu người được thụ hưởng, song giới chức Indonesia cho biết vẫn có khả năng tiếp tục điều chỉnh ngân sách sau các đợt rà soát tiếp theo.