Nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Anh kể từ khi ông Andy Burnham nhậm chức Thủ tướng

ANTD.VN - Ngày 27-7, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp đầu tiên với một nguyên thủ nước ngoài kể từ khi nhậm chức cách đây 1 tuần.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Dự kiến, Thủ tướng Andy Burnham sẽ cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky đến thăm một căn cứ hải quân của Anh, nơi lực lượng Ukraine đang được huấn luyện.

Trong chuyến thăm căn cứ, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ các quân nhân Anh và Ukraine, những người đã tham gia cuộc tập trận Sea Breeze. Đây là một cuộc huấn luyện triển khai của 15 quốc gia dựa trên các bài tập rà phá thủy lôi và các hoạt động hàng hải khác ở Biển Đen.

Ông Burnham và ông Zelensky dự kiến ​​cũng sẽ thảo luận về các dự án chung, bao gồm Stone Cloak, một thiết bị gây nhiễu điện tử mà Anh đã chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ, cho phép Ukraine sử dụng hệ thống này ngay lập tức.

Hàng nghìn thiết bị gây nhiễu, mỗi thiết bị có kích thước bằng một máy tính bảng, đã được gửi đến Ukraine để lắp đặt trên máy bay không người lái, với mục đích ngăn chặn các hệ thống phòng không của Nga theo dõi và nhắm mục tiêu vào chúng.

Ukraine hiện có khả năng tự sản xuất hàng loạt các thiết bị này. Sau khi được sử dụng ban đầu trên máy bay không người lái, các thiết bị gây nhiễu dự kiến ​​sẽ được lắp đặt trên các loại vũ khí mới của Anh, bao gồm tên lửa hành trình.

Trong một thông báo được Văn phòng Thủ tướng Anh công bố trước chuyến thăm của Tổng thống Ukraine, ông Burnham cho biết: “Nước Anh sát cánh cùng Ukraine, và sự ủng hộ của chúng tôi vẫn không hề lay chuyển. Nga không nên nghi ngờ quyết tâm của Anh, chúng tôi sẽ không lùi bước cho đến khi đạt được một nền hòa bình lâu dài và công bằng cho Ukraine”.

Theo số liệu thống kê do Văn phòng Thủ tướng Anh công bố, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2-2022, tổng số tiền hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine đã lên tới 25 tỷ bảng Anh, trong đó có 16 tỷ bảng Anh viện trợ quân sự.