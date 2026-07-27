Nghi phạm tấn công lễ hội Pride ở Berlin bị cảnh sát bắn hạ

ANTD.VN - Nghi phạm thực hiện vụ tấn công khiến một người thiệt mạng và 29 người bị thương gần lễ hội Pride tại Thủ đô Berlin, Đức đã bị cảnh sát bắn chết sau gần 24 giờ truy lùng. Giới chức Đức cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố.

Chiếc xe đối tượng lao vào đám đông lễ hội

Ngày 27-7, cảnh sát và cơ quan công tố Đức cho biết nghi phạm Abdul Ballout, công dân Đức gốc Lebanon, đã bị bắn hạ trong cuộc đối đầu với lực lượng chức năng tại quận Spandau, ngoại ô Berlin.

Theo cảnh sát Berlin, khoảng 18h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định được nơi ẩn náu của Ballout trong một khu vườn ở Spandau. Khi cảnh sát tiếp cận, nghi phạm đã lao về phía các cảnh sát với một vật sắc nhọn, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng. Ballout tử vong ngay tại hiện trường.

Trước đó, tối 26-7, Ballout bị cáo buộc lái xe tải lao vào đám đông gần lễ hội Pride ở trung tâm Berlin, sau đó dùng dao rựa tấn công nhiều người. Vụ việc khiến một phụ nữ thiệt mạng và 29 người khác bị thương.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết vụ tấn công xảy ra chỉ cách khu vực tổ chức tiệc bế mạc lễ hội Pride gần Cổng Brandenburg vài trăm mét. Nhà chức trách nhận định đây nhiều khả năng là một vụ khủng bố mang động cơ cực đoan Hồi giáo.

Tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng

Điều tra cho thấy Ballout từng tìm cách gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Năm 2025, đối tượng đến Lebanon với ý định sang Syria để tham gia IS, sau đó bị bắt và bị tòa án quân sự Lebanon tuyên phạt 3 tháng tù vì các hành vi kích động xung đột tôn giáo và giáo phái.

Sau khi ra tù, Ballout trở về Đức và tiếp tục bị bắt giữ tại sân bay Berlin. Tháng 5 vừa qua, một tòa án ở Berlin kết án đối tượng 1 năm 10 tháng tù treo về tội chuẩn bị thực hiện hành vi bạo lực nghiêm trọng đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời đăng tải tài liệu tuyên truyền của IS trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Ballout được trả tự do trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm.

Vụ tấn công đã gây chấn động nước Đức. Hàng trăm người đã đến đặt hoa, nến và cờ cầu vồng tại khu vực tưởng niệm gần hiện trường, gửi thông điệp kêu gọi đoàn kết và phản đối bạo lực.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi người dân không để các hành động khủng bố gây chia rẽ xã hội. Ông nhấn mạnh các đối tượng cực đoan muốn phá hoại những giá trị cốt lõi của nước Đức là sự cởi mở và tự do.

Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt cho biết Đức sẽ rà soát và tăng cường các biện pháp an ninh tại những sự kiện đông người, đặc biệt là các lễ hội Pride sắp diễn ra trên cả nước.