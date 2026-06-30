“VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi”: Sôi động hành trình đưa trải nghiệm tài chính đến gần khách hàng

ANTD.VN - Cuối tuần vừa qua, khu vực tầng 1 Trung tâm thương mại GO! Thăng Long (Hà Nội) đã trở nên sôi động khi hàng trăm người dân và khách mua sắm dừng chân tham gia chương trình “VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi”. Tiếng nhạc rộn ràng, những màn hoạt náo của MC, khu vực check-in đông kín người cùng chiếc xe bus hai tầng nổi bật mang sắc xanh đặc trưng của VPBank đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Không khí náo nhiệt kéo dài suốt cả ngày khi dòng người liên tục ghé thăm khu vực gian hàng của VPBank để nhận quà, tham gia minigame, thưởng thức chương trình âm nhạc và tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại. Cùng thời điểm đó, tại Vincom Plaza Lý Thái Tổ (Bắc Ninh), chương trình cũng diễn ra sôi nổi, tạo nên điểm hẹn cuối tuần hấp dẫn cho người dân địa phương.

Chương trình là sự kết hợp giữa bus tour tham quan thành phố bằng xe buýt hai tầng và khu trải nghiệm (Activation Booth), mang đến cho khách hàng cơ hội check-in nhận quà, chơi minigame, giao lưu cùng ban nhạc, đồng thời được đội ngũ chuyên viên VPBank trực tiếp tư vấn các giải pháp tài chính hiện đại.

Không gian trải nghiệm sôi động, thu hút đông đảo người dân

Khác với hình ảnh quen thuộc của một ngân hàng chỉ gắn với quầy giao dịch, chương trình lần này mang đến một không gian mở, trẻ trung và giàu tính tương tác. Từ các gia đình có con nhỏ đến các bạn trẻ đều dễ dàng hòa mình vào chuỗi hoạt động trải nghiệm, vừa vui chơi, vừa tiếp cận các sản phẩm tài chính theo cách gần gũi và tự nhiên.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hành trình xe bus hai tầng mang tên VPBank đưa khách tham quan nhiều địa danh nổi tiếng của Hà Nội như Hồ Tây, đường Thanh Niên và Hồ Hoàn Kiếm. Tại Bắc Ninh, xe bus đưa khách khám phá Bảo tàng Bắc Ninh, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc và Thành cổ Bắc Ninh, mang đến trải nghiệm kết hợp giữa tham quan thành phố và tìm hiểu các tiện ích tài chính hiện đại.

Không chỉ tạo dấu ấn bằng không gian trải nghiệm, chương trình còn thu hút đông đảo người dân bởi nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn như check-in nhận quà, vòng quay may mắn, trò chơi tìm hiểu kiến thức tài chính, biểu diễn âm nhạc và khu vực tư vấn trực tiếp. Những phần quà như quạt cầm tay, bình giữ nhiệt, tai nghe Bluetooth... càng làm tăng thêm sức hút của sự kiện.

Theo đại diện VPBank, mục tiêu của chương trình không chỉ là quảng bá thương hiệu mà còn hướng tới xây dựng những điểm chạm gần gũi với khách hàng. Thay vì chờ khách hàng tìm đến ngân hàng, VPBank chủ động mang các giải pháp tài chính đến những không gian công cộng, nơi mọi người có thể vừa vui chơi, vừa được tư vấn về các dịch vụ ngân hàng số, tiết kiệm, thanh toán, thẻ và các giải pháp tài chính cá nhân.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, đội ngũ chuyên viên VPBank luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, từ mở tài khoản, tiết kiệm, thanh toán không tiền mặt đến các giải pháp tài chính phục vụ nhu cầu học tập, tiêu dùng và đầu tư. Cách tiếp cận thân thiện, cởi mở giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng mà không còn cảm giác e ngại như trước.

Khách hàng hào hứng với hành trình tài chính đầy cảm hứng

Là một trong những người có mặt từ rất sớm tại sự kiện ở GO! Thăng Long, anh Trần Đại Dương, (Xuân Đỉnh - Hà Nội), cho biết khá bất ngờ trước quy mô và không khí của chương trình.

"Tôi đưa gia đình đi mua sắm cuối tuần nhưng bị thu hút ngay bởi khu vực sân khấu rất sôi động. Ban đầu chỉ định ghé xem vài phút nhưng cuối cùng cả nhà ở lại hơn một tiếng để tham gia các trò chơi, chụp ảnh, nghe nhạc và trải nghiệm bus tour. Điều tôi thích nhất là nhân viên tư vấn rất nhiệt tình, giải thích dễ hiểu". Theo anh Dương, cách VPBank tổ chức chương trình đã giúp việc tiếp cận các sản phẩm tài chính trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn.

"Đây giống như một ngày hội trải nghiệm hơn là một sự kiện giới thiệu sản phẩm. Khách hàng vừa được vui chơi, vừa có thêm thông tin hữu ích về quản lý tài chính cá nhân. Tôi nghĩ mô hình này sẽ được nhiều người hưởng ứng nếu tiếp tục tổ chức tại các địa phương khác".

Trong khi đó, chị Phí Huyền Trang, (Thạch Thất - Hà Nội), cho biết chị biết đến chương trình thông qua mạng xã hội và quyết định dành cuối tuần để tham gia cùng bạn bè.

"Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự đầu tư bài bản của chương trình. Mọi hoạt động đều diễn ra liên tục nên lúc nào cũng đông người tham gia. Tôi thích nhất là chuyến tham quan thành phố trên xe bus hai tầng và khu vực minigame. Sau khi trải nghiệm, tôi còn được nhân viên tư vấn thêm về các tiện ích thanh toán số và cách quản lý tài chính cá nhân. Cảm giác rất gần gũi và dễ tiếp cận".

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, trải nghiệm khách hàng ngày càng trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng của các tổ chức tài chính. Không chỉ đầu tư vào công nghệ, nhiều ngân hàng đang hướng đến việc xây dựng những hành trình trải nghiệm đa dạng, kết hợp giữa nền tảng số và các hoạt động trực tiếp nhằm tạo sự kết nối gần gũi hơn với khách hàng.

Thông qua chương trình, VPBank mong muốn lan tỏa thông điệp các dịch vụ tài chính hiện đại không còn là điều xa lạ hay chỉ hiện diện trong các phòng giao dịch, mà có thể đồng hành cùng khách hàng ngay trong những hoạt động thường ngày. Từ một chuyến tham quan thành phố, một trò chơi nhỏ hay một cuộc trò chuyện với chuyên viên tư vấn, khách hàng có thêm cơ hội khám phá những giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Sau điểm dừng tại GO! Thăng Long (Hà Nội) và Vincom Plaza Lý Thái Tổ (Bắc Ninh) cuối tuần vừa qua, hành trình “VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi” sẽ tiếp tục đến với TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP. Huế và quay trở lại TP.HCM. Mỗi địa phương sẽ được thiết kế những hoạt động trải nghiệm phù hợp với đặc trưng văn hóa và không gian đô thị, nhưng vẫn giữ tinh thần xuyên suốt của chiến dịch là mang ngân hàng đến gần hơn với khách hàng thông qua những trải nghiệm thực tế, hiện đại và giàu cảm hứng.

Việc liên tục mở rộng hành trình đến nhiều địa phương trên cả nước cho thấy nỗ lực của VPBank trong việc đổi mới cách tiếp cận khách hàng, kết hợp giữa công nghệ, trải nghiệm và tương tác trực tiếp. “VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi” được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa xu hướng tài chính số, khuyến khích thanh toán không tiền mặt và tạo thêm nhiều "điểm chạm" ý nghĩa giữa ngân hàng với cộng đồng trên hành trình chuyển đổi số.