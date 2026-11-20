ANTD.VN - Bị tổ công tác 141 kiểm tra, N.M.T. không xuất trình được đăng ký xe và khai nhận biển kiểm soát gắn trên phương tiện được đặt mua qua mạng xã hội với giá 200.000 đồng.

Vừa qua trong quá trình làm nhiệm vụ, tuần tra, kiểm soát trên tuyến Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Nguyễn Du, khi đến khu vực ngã tư Xã Đàn - Lê Duẩn, Tổ công tác Y11/141 - Công an thành phố Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, biển kiểm soát 29AC-417.25, không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là N.M.T., SN 2010, trú tại KĐT Tân Tây Đô, xã Ô Diên, Hà Nội chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô và chưa xuất trình được giấy đăng ký xe.

Hai thiếu niên chở nhau bằng xe máy đeo biển kiểm soát giả mua trên mạng xã hội với giá 200.000 đồng

Làm việc với cơ quan Công an, N.M.T. khai nhận chiếc xe mô tô trên được một nam thanh niên quen tại một quán game ở xã Ô Diên, Hà Nội cho sử dụng từ khoảng tháng 7-2026. T. khai nhận, bản thân không quen biết, không nắm được thông tin của người đã cho mình chiếc xe và thời điểm nhận xe, phương tiện không có giấy đăng ký.

Đáng chú ý, theo lời khai của thiếu niên này, khi nhận xe, phương tiện không gắn biển kiểm soát. Sau đó, T. đã đặt mua biển kiểm soát 29AC-417.25 trên mạng xã hội với giá 200.000 đồng để gắn vào xe.

Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời bàn giao người, tang vật và phương tiện về Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.