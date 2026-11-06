Giấu số lượng lớn "hàng cấm" trong bụi cây, hai thanh niên bị 141 "tóm gọn"

ANTD.VN - Điều khiển xe không biển kiểm soát với nhiều biểu hiện nghi vấn, hai nam thanh niên đã bị tổ công tác 141 - CATP Hà Nội phát hiện hành vi cất giấu "hàng cấm" với số lượng lớn.

Khoảng 23h15 ngày 2-11-2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ - Xuân Quan, phường Bồ Đề, Hà Nội, Tổ công tác Y14/141 Công an thành phố Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên chở nhau bằng xe máy nhãn hiệu Honda Wave không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Hai thanh niên bị phát hiện cất giấu số lượng lớn "hàng cấm"

Tại thời điểm trên, một trong hai đối tượng bất ngờ bỏ chạy. Ngay sau đó, tổ công tác đã triển khai lực lượng, khống chế thành công nam thanh niên đưa về khu vực kiểm tra.

Nhân thân các đối tượng bước đầu được xác định là V.T.H (SN 1986, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) và N.B.T (SN 1989, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội). Cả hai không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.

Hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp và khoảng 1kg ma túy dạng Methamphetamine bị thu giữ

Thấy nhiều biểu hiện sợ sệt, lo lắng, tổ công tác đã kiên trì đấu tranh tại chỗ, qua đó phát hiện V.T.H và N.B.T có hành vi liên quan đến ma túy. Cả hai khai nhận, giấu một túi ma túy tại một bụi cây, cách vị trí kiểm tra khoảng 10m.

Khi đưa các đối tượng đến nơi cất giấu ma túy, H. đã lấy ra một túi màu đen, bên trong có nhiều túi nhỏ chứa các viên nén màu vàng và tinh thể màu trắng đục. Theo lời khai ban đầu của H., số tang vật này gồm khoảng 1.160 viên ma túy tổng hợp và khoảng 1kg ma túy dạng Methamphetamine.

Tổ công tác Y14/141 đã lập biên bản, thu giữ tang vật và bàn giao 2 đối tượng cho Công an phường Bồ Đề để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.