Đi xe máy không biển số, nam thanh niên bị 141 phát hiện mang theo "hàng cấm"

ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát rạng sáng 12-11, Tổ công tác Y22/141 - Công an TP Hà Nội phát hiện thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát, mang theo 3 bình "khí cười" N2O. Đối tượng khai nhận mua số bình "khí cười" trên về để sử dụng.

Theo đó, rạng sáng 12-11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Minh Khai hướng về Đại La (Hà Nội), Tổ công tác Y22/141 - CATP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng đen, không gắn biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác lập tức triển khai bám theo, đến khu vực trước số nhà 377 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội thì ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Người điều khiển phương tiện được xác định là Nguyễn Xuân Trí (SN 2003), trú tại Xóm Điếm, Hữu Từ, xã Đại Thanh, TP Hà Nội.

Nam thanh niên bị lực lượng 141 phát hiện mua ba bình "khí cười" N2O về sử dụng

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chiếc ba lô màu đen đặt tại giá để hàng của xe máy có 3 bình "khí cười" N2O. Đấu tranh, khai thác tại chỗ, Nguyễn Xuân Trí khai nhận số bình "khí cười" được đối tượng mua về để sử dụng.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và thu giữ các tang vật liên quan bàn giao cho Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ghi nhận trong ca công tác từ 23h đêm 11 đến 3h ngày 12-11, trên các tuyến Minh Khai, Đại La, đê Nguyễn Khoái thuộc địa bàn các phường Bạch Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, Tổ công tác Y22/141 đã phát hiện, bàn giao 3 vụ việc với tổng số 5 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự; đồng thời xử lý 4 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ liên quan đến 3 phương tiện và nhắc nhở 1 trường hợp.

Các vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.