Thị trường vàng chịu áp lực sau thông báo lãi suất của Fed

ANTD.VN - Giá vàng giảm, nhưng mức giảm không quá sâu, do động thái tăng lãi suất của Fed đã được thị trường dự báo từ trước đó.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC trong nước đồng loạt giảm 700 nghìn đồng mỗi lượng, sau khi đã tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng trong phiên hôm qua. Theo đó, thương hiệu vàng này được niêm yết giá mua vào – bán ra tại 142,8 – 145,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng quay đầu giảm. Theo đó, một số thương hiệu vàng nhẫn của các doanh nghiệp lớn đang giao dịch mức giá sau: Nhẫn SJC 142,3 – 145,3 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 142,8 – 145,8 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 143 – 147 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 142,8 - 146,2 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải 142,7 - 146,7 triệu đồng/lượng…

Thị trường chịu bất lợi trước xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ

Trên thế giới, trong phiên giao dịch ngày 16/9 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), vàng giao ngay cũng giảm gần 30 USD trong phiên Mỹ, chốt phiên tại 4.263 USD/ounce. Tuy nhiên, bước sang phiên châu Á, kim loại quý nhanh chóng phục hồi và hiện đã trở về quanh vùng giá 4.292 USD/ounce.

Vị thế giao dịch mới nhất đã chuyển hướng bất lợi cho kim loại quý sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản lên mức 3,75% đến 4,00%, và các dự báo cập nhật cho thấy 16 trong số 18 quan chức dự đoán sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất nữa vào cuối năm. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết lạm phát vẫn còn quá cao, và thị trường hiểu quyết định này của Fed không chỉ là phản ứng nhất thời trước áp lực giá dầu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên khoảng 4,734%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm quay trở lại mức 5,00%, và chỉ số đô la tăng lên 100,25.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau diễn biến trên. Chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm 1,21%; S&P 500 giảm 0,44% và Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,01%.

Với thị trường vàng, việc tăng lãi suất ​​đã được phản ánh vào giá trước đó, tuy nhiên áp lực lại đến từ biểu đồ dự báo lãi suất tiếp tục tăng ít nhất 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm nay, và giọng điệu nghiêng về phe “diều hâu” của ông Warsh.