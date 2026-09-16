Hồng Trà Ngô Gia nói gì về khoản nợ thuế hơn 20 tỷ đồng

ANTD.VN - Hồng Trà Ngô Gia nợ thuế hơn 20 tỷ đồng tính đến hết tháng 7/2026. Chủ thương hiệu trà sữa nổi tiếng này đã lên tiếng làm rõ thông tin nêu trên.

Mới đây, Thuế cơ sở 18 thuộc Thuế TP.HCM đã công khai danh sách người nộp thuế còn nợ tính đến hết ngày 31/7. Trong đó, Công ty TNHH Hồng Trà Ngô Gia là một trong những doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất, với số tiền thuế nợ tính tới thời điểm thông báo là 20,18 tỷ đồng.

Thông tin trên đã làm xôn xao dư luận. Ngay sau khi thông tin lan truyền, Hồng Trà Ngô Gia đã có thông tin làm rõ.

Hồng Trà Ngô Gia là một trong những thương hiệu trà sữa được giới trẻ yêu thích

Theo đó, doanh nghiệp này cho biết đang thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh. “Theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, khi thay đổi địa chỉ kinh doanh (dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp), doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn tất thủ tục chốt nghĩa vụ thuế và nộp đủ các khoản thuế phát sinh đến thời điểm chuyển đi với cơ quan thuế quản lý cũ” – Hồng Trà Ngô Gia cho hay.

Chủ hệ thống trà sữa lớn này cũng khẳng định đã và đang tích cực phối hợp, kê khai và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo đúng số liệu và tiến độ làm việc với cơ quan thuế có thẩm quyền.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Hồng Trà Ngô Gia thành lập ngày 16/11/2018, trụ sở chính tại địa chỉ tại 330A/13 An Phú Tây - Hưng Long, Ấp 35, Xã Bình Chánh, TP.HCM.

Công ty có hai người đại diện pháp luật gồm Giám đốc Nguyễn Thị Bích Thủy và Phó Giám đốc Vương Cẩm Văn.

Ở thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Tháng 3/2022, công ty thực hiện nâng vốn lên 10 tỷ đồng, 100% đến từ nguồn vốn tư nhân.

Theo website chính thức của thương hiệu, Hồng Trà Ngô Gia khởi nguồn từ năm 1951 tại Đài Loan (Trung Quốc). Năm 2019, thương hiệu này gia nhập thị trường Việt Nam và đến nay đã mở rộng mạng lưới với hơn 600 cửa hàng nhượng quyền.