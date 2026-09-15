Bài toán dòng tiền căn hộ ven sông Hàn: Giá chỉ từ 1,8 tỷ đồng, nhà đầu tư đang tính 'nước cờ' gì?

ANTD.VN -Khi những xu hướng đầu tư cũ dần nhường chỗ cho tư duy thực tế và nhạy bén, các sản phẩm căn hộ thương mại dịch vụ tọa lạc ven sông Hàn - “trái tim Đà Thành” đang chứng tỏ vị thế của “kênh khai thác dòng tiền” sinh lời bền vững.

Căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn đang trở thành "gà đẻ trứng vàng", mang lại dòng tiền khai thác bền vững cho nhà đầu tư. Ảnh: Ánh Dương.

Căn hộ thương mại dịch vụ thắng thế

Mỗi buổi sáng bên ban công căn hộ The Panoma 1 thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence, anh Châu Ngô (Việt kiều Australia đang làm việc tại Đà Nẵng) thong thả thưởng thức cà phê và ngắm nhìn dòng sông Hàn trôi lững lờ. Căn hộ hai phòng ngủ rộng gần 90m² của anh có giá thuê lên tới 42 triệu đồng/tháng. Con số có vẻ đắt đỏ so với mặt bằng chung nhưng anh Châu lại thấy hoàn toàn xứng đáng.

"Chúng tôi sẵn sàng trả thêm 20-30% phí thuê để nhận lại sự an tâm, không gian sống đẳng cấp, dịch vụ an ninh tuyệt vời và cộng đồng tinh hoa quanh mình", anh Châu chia sẻ.

Khách thuê sẵn sàng chi 42 triệu đồng/tháng để tận hưởng không gian sống đẳng cấp tại The Panoma 1. Ảnh: Ánh Dương.

Mức giá thuê tốt của các căn hộ ven sông Hàn đến từ việc nhu cầu thuê ngày một cao, trong khi nguồn cung căn hộ cao cấp tại khu vực này lại giới hạn, quỹ đất trung tâm ngày một hiếm. Chị Nguyễn Thị Lệ Huyền, một nhà đầu tư vận hành quỹ căn hộ cho thuê tại đây cho biết, căn hộ một phòng ngủ có giá trị đầu tư ban đầu khoảng 3 tỷ đồng, giờ dễ dàng cho thuê đến mức 25 triệu đồng/tháng. Thậm chí, các căn 2-3 phòng ngủ view sông luôn được săn đón với mức giá từ 35 đến hơn 40 triệu đồng/tháng.

Do hiệu suất dòng tiền quá tốt nên một số chủ nhà dù liên tục nhận được lời dạm mua lại căn hộ với mức giá chênh lệch hấp dẫn, vẫn kiên quyết không bán để giữ lại "cỗ máy sinh lời" bền bỉ này. Đây không phải là một phản ứng cảm tính, mà là kết quả của tư duy phân tích thị trường nhạy bén.

Dưới lăng kính của những nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm như bà Đinh Nữ Kiều Trinh, người đang sở hữu các căn hộ cao cấp tại tòa The Panoma 2 và tổ hợp Sun Ponte Residence, căn hộ TMDV ven sông Hàn đang chứng minh khả năng quay vòng vốn và tạo dòng tiền vượt trội so với các sản phẩm đầu tư khác. Với đất nền, nhà đầu tư phải chờ đợi những đợt sóng tăng giá để chốt lời. Dòng sản phẩm căn hộ chung cư truyền thống đang bị “siết” khai thác lưu trú ngắn ngày thông qua các nền tảng như Airbnb. Trong khi căn hộ dịch vụ ven sông ngay sau khi nhận bàn giao chỉ mất khoảng hai tháng để hoàn thiện nội thất và vận hành sinh dòng tiền đều đặn.

Mùa lễ hội DIFF đẩy công suất thuê căn hộ ven sông Hàn lên mức kỷ lục. Ảnh: Ánh Dương.

Đây cũng là xu hướng dịch chuyển dòng vốn đang diễn ra mạnh mẽ trên thị trường. Thời của những cơn sóng ảo mua đi bán lại đã qua; giới đầu tư giờ đây chuộng tài sản có thể tạo ra thu nhập hàng tháng ổn định. Đặc biệt tại Đà Nẵng, vào những mùa cao điểm du lịch như Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF, công suất phòng tại khu vực trung tâm và ven sông Hàn thường đạt mức kỷ lục từ 90-100%. Giá thuê của các căn hộ ven sông có thể chạm ngưỡng từ 2-3 triệu đồng/đêm đối với căn studio, theo số liệu từ Booking.com. Ngay cả thời điểm không có lễ hội pháo hoa như dịp lễ 2/9 vừa qua, Đà Nẵng vẫn dẫn đầu cả nước về lượng khách quốc tế, mang lại mùa bội thu cho các cơ sở lưu trú.

Trong bối cảnh Nghị quyết số 21-NQ/TW định hướng thời hạn sử dụng căn hộ chung cư xây dựng mới theo niên hạn xây dựng công trình, giới đầu tư không còn quá đặt nặng yếu tố “sở hữu lâu dài”, thay vào đó, hướng sự tập trung vào những giá trị thực tế có tính bền vững cao hơn như uy tín của chủ đầu tư, năng lực quản lý vận hành chuyên nghiệp, vị trí đắc địa sinh lời…

"Nước cờ" đầu tư tại tâm điểm phồn hoa

Từ bệ phóng thành công của những sản phẩm đi trước, tòa tháp căn hộ Symphony 5 thuộc quần thể Sun Symphony Residence là câu trả lời hoàn hảo cho bài toán tìm kiếm tài sản sinh lời đắc lợi. Tọa lạc tại quỹ đất vàng trung tâm ven sông Hàn, Symphony 5 sở hữu tầm nhìn "5 trong 1" đắt giá gồm sông Hàn thơ mộng, biển Mỹ Khê khoáng đạt, bán đảo Sơn Trà kỳ vĩ, cầu Thuận Phước biểu tượng và trung tâm thành phố sôi động.

Tháp Symphony 5 thu hút nhà đầu tư nhờ tọa độ kim cương ven sông Hàn và tầm nhìn "5 trong 1" ôm trọn sông - núi - biển - phố. Ảnh: Sun Property.

Bên cạnh giá trị biểu tượng độc bản, Symphony 5 có khả năng kết nối linh hoạt. Từ đây, cư dân chỉ di chuyển 3km để đến bãi biển Mân Thái, 5km đến Da Nang Downtown – tổ hợp giải trí biểu tượng của thành phố và khoảng 7km đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Nhằm đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu từ nghỉ dưỡng đến cho thuê khai thác dòng tiền, tòa tháp cung cấp cơ cấu sản phẩm đa dạng từ studio, căn hộ 1-2 phòng ngủ, penthouse...

Mỗi căn hộ đều thừa hưởng chuẩn sống nghỉ dưỡng ven sông Hàn với hệ tiện ích nội khu hoàn chỉnh gồm phòng gym hiện đại, phòng yoga chuyên sâu, spa trị liệu đẳng cấp, hồ bơi, kids club... Đồng thời, cư dân còn được đặc quyền thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích của quần thể, với điểm nhấn là chuỗi công viên xanh mát lên đến 19.000 m2 cùng bến du thuyền.

Hệ tiện ích chuẩn resort cùng chuỗi công viên xanh 19.000m² tạo sức hút lớn cho căn hộ Symphony 5. Ảnh: Sun Property.

Các tòa tháp S1, S2 và S3 của quần thể Sun Symphony Residence đã bắt đầu bàn giao căn hộ từ tháng 5 và trao sổ đỏ từ tháng 6/2026, tạo đòn bẩy để toàn bộ đô thị ven sông sớm đi vào vận hành thực tế. Với mức giá đầu tư ban đầu chỉ từ 1,8 tỷ đồng cho một căn hộ studio, Symphony 5 là cơ hội cuối cùng cho các chủ nhân tinh hoa bước vào một "bản giao hưởng" thịnh vượng đã hiện hữu ven sông Hàn.

Đây cũng là “điểm rơi” lý tưởng để Symphony 5 đón đầu dòng khách cao cấp đang đổ về Đà Nẵng. Không chỉ khách du lịch quốc tế, các Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế là những cú hích để Đà Nẵng thu hút giới chuyên gia, lao động chuyên môn cao, tạo nguồn cầu lớn cho thị trường căn hộ cho thuê Đà thành. Sở hữu Symphony 5 ngay hôm nay không đơn thuần là sở hữu một bất động sản nghỉ dưỡng, mà là “nước cờ” khôn ngoan giúp nhà đầu tư nắm giữ tài sản dòng tiền sinh lời bền vững.