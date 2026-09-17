Fed tăng lãi suất 0,25% - lần đầu tiên sau hơn 3 năm

ANTD.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục nâng thêm một lần trong năm nay khi lạm phát dai dẳng và giá dầu tăng mạnh.

Kết thúc cuộc họp chính sách ngày 16/9, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã nhất trí nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lên 3,75-4%.

Đây là lần tăng lãi suất lần đầu tiên của Fed kể từ tháng 7/2023, với sự nhất trí tuyệt đối của tất cả 12 thành viên FOMC. Trước đó, cơ quan này đã giữ nguyên lãi suất trong suốt 5 cuộc họp liên tiếp từ đầu năm đến nay, sau khi đã có 3 lần giảm vào cuối năm 2025.

Quyết định lần này của Fed không gây bất ngờ. Trước cuộc họp, thị trường đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất vượt 90%, sau hàng loạt số liệu cho thấy lạm phát vẫn cao hơn đáng kể mục tiêu.

Trong tuyên bố đi kèm quyết định lãi suất, Fed cho biết đợt tăng lần này "sẽ giúp lạm phát quay về mục tiêu 2% của Ủy ban sớm hơn". Đáng nói, bản dự báo được công bố cho thấy các nhà hoạch định chính sách nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh lãi suất trong năm nay.

Có tới 16 trong số 18 quan chức tham gia dự báo cho rằng Fed có thể tăng lãi suất thêm 1 lần trong những tháng còn lại của năm. Trong số này, 4 người thậm chí để ngỏ khả năng có thêm 2 đợt tăng (tổng 0,5 điểm phần trăm); chỉ 2 quan chức cho rằng đợt tăng lãi suất lần này là đủ.

Sang năm 2027, mức dự báo trung vị cho lãi suất là 4%–4,25%, dù quan điểm khá phân tán với 8 người dự báo ở con số cao hơn 0,25%; trong khi 4 người khác dự báo thấp hơn đáng kể - ở mức không vượt quá 3,5%–3,75%.

Triển vọng lạm phát cũng có dấu hiệu xấu đi. Fed dự báo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) toàn phần của Mỹ năm nay ở mức 3,7%, trong khi PCE lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng, đạt 3,4%. Các mức dự báo này đều đã tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 6. Cơ quan này cũng cho rằng lạm phát chưa thể trở lại mục tiêu 2% cho đến năm 2029, tuy nhiên, áp lực giá được dự báo giảm đáng kể trong năm 2027.

Giá vàng và thị trường chứng khoán Mỹ đã bị ảnh hưởng sau quyết định tăng lãi suất. Chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm 1,21%; S&P 500 giảm 0,44% và Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,01%. Tương tự, vàng giao ngay cũng giảm gần 30 USD trong phiên Mỹ, chốt phiên tại 4.263 USD/ounce.