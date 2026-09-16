Khối ngoại liên tục giải ngân trước “giờ G”, một cổ phiếu ngân hàng tím lịm 3 phiên liên tiếp

ANTD.VN - Khối ngoại đã có chuỗi 3 phiên mua ròng liên tiếp trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng. SSB của Ngân hàng SeABank là cổ phiếu có diễn biến tích cực nhất về giá với 3 phiên tăng trần liên tiếp.

Ngày 21/9 tới, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell chuyển từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Ngày 18/9 được xem là phiên giao dịch đáng chú ý khi các quỹ mô phỏng chỉ số FTSE thực hiện đợt giải ngân đầu tiên, đồng thời nhiều quỹ ETF ngoại tiến hành tái cơ cấu danh mục định kỳ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam không có diễn biến quá đột biến về điểm số và thanh khoản khi tâm lý nhà đầu tư trong trạng thái chờ đợi diễn biến mới. VN-Index đã không giữ được nhịp hồi phục sau phiên tăng gần 23 điểm hôm qua.

Phiên hôm nay, chỉ số sàn HOSE trong trạng thái giằng co quanh tham chiếu và kết thúc phiên với mức giảm nhẹ 1,04 điểm (-0,06%) xuống 1.810,11 điểm. Trên sàn có 116 mã tăng trong đó có tới 94 mã giảm điểm. Nhóm VN30 cũng có tới 16 mã giảm, 3 mã đứng giá và 11 mã tăng.

HNX-Index cũng giảm nhẹ 0,91 điểm (-0,33%) xuống 273,22 điểm với 64 mã tăng và 74 mã giảm. UPCoM-Index ngược dòng tăng 0,51 điểm (+0,41%) lên 125,98 điểm.

Các nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh giải ngân trước thời điểm chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng

Nhìn chung các cổ phiếu có biên độ biến động không quá lớn. Đáng chú ý nhất là cổ phiếu SSB của Ngân hàng SeABank khi mã này đã có tới 3 phiên tăng trần liên tiếp nhờ “hiệu ứng” nâng hạng.

Theo kết quả rà soát bán niên của FTSE Russell, SSB được đưa vào rổ chỉ số FTSE Global All Cap Index. Đáng nói, SSB là đại diện duy nhất của Việt Nam được thêm vào MarketVector Vietnam Local Index - chỉ số tham chiếu của quỹ VanEck Vietnam ETF (VNM ETF) – quỹ ETF ngoại có quy mô tài sản hơn 500 triệu USD (tương đương khoảng 13.500 tỷ đồng).

Theo ước tính, SSB có thể được phân bổ tỷ trọng khoảng 1,76% trong danh mục mới của VNM ETF. Với quy mô quỹ hiện tại, lượng mua SSB ước tính khoảng 9,2 triệu USD, tương đương khoảng 13 triệu cổ phiếu SSB. Đây là dòng tiền dự kiến theo cơ cấu chỉ số, không phải lượng mua thực tế hoàn tất.

Trước đó, trong kỳ rà soát tháng 8/2026, MSCI cũng đã bổ sung SSB vào rổ MSCI Frontier Markets Index, hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Bộ chỉ số này sử dụng các tiêu chí về vốn hóa, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, thanh khoản và khả năng tiếp cận thị trường để lựa chọn thành phần.

Ngoài diễn biến tích cực về giá, SSB cũng thu hút dòng tiền ngoại. Trong phiên hôm nay, cổ phiếu này giao dịch hơn 6,2 triệu đơn vị, trị giá 134,3 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại mua gần 3,66 triệu đơn vị, bán hơn 1 triệu đơn vị. Khối lượng mua ròng là hơn 2,6 triệu đơn vị, giá trị 56,8 tỷ đồng.

Đây là phiên mua ròng liên tiếp thứ 5 của các nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu này. Tổng giá trị mua ròng trong 5 phiên vừa qua là khoảng 230 tỷ đồng, trong đó phiên ngày 15/8 giá trị mua ròng lên tới gần 92 tỷ đồng.

Trên toàn thị trường, thanh khoản hôm nay khá trầm lắng với chỉ khoảng 16 nghìn tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó, sàn HOSE đạt gần 593 triệu đơn vị, giá trị hơn 14,8 nghìn tỷ đồng.

Khối ngoại là điểm cộng dòng tiền khi có phiên mua ròng thứ ba liên tiếp. Hôm nay, khối này mua ròng hơn 221 tỷ đồng trên HOSE, giảm so với mức 718 tỷ đồng phiên hôm qua và 820 tỷ đồng phiên hôm kia.

Cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là SBT với 216 tỷ đồng, FPT, BSR, MBB, MCH… được mua ròng trên dưới 100 tỷ đồng. Trong khi khối này bán ròng 205 tỷ đồng VHM và gần 150 tỷ đồng VIC.

Xét trong những phiên gần đây, các cổ phiếu ngân hàng nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài với những cái tên đáng chú ý như: VCB, BID, SSB, HDB, VPB, SHB cùng một số mã khác như FPT, VPL.