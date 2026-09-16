Philippines dự báo nhập lượng gạo cao kỷ lục, doanh nghiệp Việt Nam thêm cơ hội

ANTD.VN - Philippines dự kiến nhập khẩu 5 triệu tấn gạo trong năm 2026, hơn khoảng trên 1 triệu tấn so với bình thường các năm. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam.

Xuất khẩu gạo có thể tăng tốc vào các tháng cuối năm

Bản tin của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, Philippines được dự báo sẽ nhập khẩu 5 triệu tấn gạo trong năm 2026. Đây là mức cao kỷ lục, nhằm bù đắp mức giảm khoảng 900.000 tấn sản lượng trong nước do El Nino gây ra và xây dựng lượng dự trữ đệm cho đầu năm 2027.

Trên thực tế, đến ngày 13-8, nước này đã nhập khẩu 3,46 triệu tấn gạo, vượt tổng lượng nhập khẩu của cả năm 2025, trong đó Việt Nam chiếm khoảng 74% nguồn cung.

Tuy vậy, đến năm 2027, dự kiến Philippines nhập khẩu bình thường trở lại, khoảng 3,8-4 triệu tấn gạo.

Philippines là đất nước dễ tổn thương trước diễn biến bất thường của thời tiết, nguồn cung gạo phụ thuộc đáng kể vào thị trường khu vực, trong đó có Việt Nam.

Để tiếp cận khách hàng Philippines, các Bộ, ngành và doanh nghiệp liên quan của Việt Nam đã tiến hành gặp gỡ và làm việc với các đối tác Philippines, nhằm thúc đẩy xuất khẩu gạo sang nước này.

Những ngày qua, giá lúa gạo trong nước ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam ngày 15-9 cũng chưa ghi nhận thay đổi. Theo VFA, gạo thơm 5% tấm được chào bán ở 445 – 450 USD/tấn, gạo thơm 100% tấm ở 367 – 371 USD/tấn, trong khi Jasmine đạt 534 – 538 USD/tấn.

So với Việt Nam, gạo 5% tấm của Thái Lan đang được chào ở mức 478 – 482 USD/tấn, cao hơn đáng kể. Giá gạo 100% tấm của Thái Lan ở 374 – 378 USD/tấn.

Tại Pakistan, gạo 5% tấm có giá 408 – 412 USD/tấn, còn tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động 370 – 374 USD/tấn và gạo 100% tấm ở 306 – 310 USD/tấn.

Thị trường lúa gạo trong nước vẫn đang trong trạng thái cân bằng. Nguồn cung lúa Hè Thu cuối vụ hạn chế giúp giá lúa giữ được mặt bằng ổn định, trong khi một số loại gạo nguyên liệu và phụ phẩm tăng nhẹ.

Về phía xuất khẩu, giá gạo Việt Nam đi ngang và tiếp tục duy trì khả năng cạnh tranh ở nhiều phân khúc. Dù vậy, diễn biến nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn cùng kế hoạch chuẩn bị hàng cho các đơn hàng cuối năm sẽ là yếu tố đáng chú ý đối với thị trường trong những tuần tới.

Từ đầu năm đến ngày 31-8-2026, Việt Nam đã xuất khẩu 6,029 triệu tấn gạo, thu về 2,9 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng gạo xuất khẩu giảm 5,12% và giá trị giảm đến 10,82%.