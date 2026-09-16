Khuyến nghị khẩn với doanh nghiệp xuất khẩu thép cán phẳng phủ polyme sang EAEU

Doanh nghiệp xuất khẩu thép cán phẳng phủ polyme cần phối hợp điều tra trong vụ việc của EAEU

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), Cục Bảo vệ thị trường nội địa thuộc Ủy ban Kinh tế Á - Âu (EEC) vừa khởi xướng điều tra tự vệ đối với thép cán phẳng có phủ polymer nhập khẩu (mã vụ việc SG-15).

Vụ việc được khởi xướng trên cơ sở đơn kiện của nguyên đơn (Công ty cổ phần luyện kim Magnitogorsk (PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works), Công ty trách nhiệm hữu hạn luyện kim MMK-Lysvensky và Công ty cổ phần Severstal).

Theo đó, sản phẩm bị điều tra là thép cán phẳng có nền kim loại dày trên 0,2 mm nhưng không quá 2 mm, chiều rộng trên 50 mm, có phủ polymer thuộc các mã HS sau: 7210 70 800 0, 7210 90 800 0, 7212 40 800 0 và 7225 99 000 0 theo phân loại hàng hóa EAEU (EAEU CN codes).

Các sản phẩm được loại trừ khỏi phạm vi điều tra trên bao gồm: thép cán nguội hoặc cán nóng mạ thiếc, các sản phẩm tôn thiếc, thép phủ dạng định hình dạng sóng hoặc dạng gân, ngói kim loại, tấm thép định hình và thép tráng men hoặc sơn mài.

Đơn kiện cho rằng, lượng nhập khẩu sản phẩm thép cán phẳng phủ polymer vào lãnh thổ hải quan EAEU tăng đáng kể trong giai đoạn 2023 - 2025, tăng 88% trong năm 2024 so với năm 2023 và mặc dù giảm 15% trong năm 2025, vẫn tăng tổng cộng 60% trong giai đoạn 2023 – 2025.

Trong quý I/2026, nhập khẩu tiếp tục tăng 18%. Tỷ trọng nhập khẩu so với sản lượng sản xuất trong EAEU tăng 86% trong giai đoạn 2023 - 2025 và 30% trong quý I/2026, trong khi tỷ trọng nhập khẩu trong tổng tiêu dùng tăng tương ứng 68% và 31%.

Trong bối cảnh đó, tiêu dùng tại thị trường EAEU giảm 5% trong giai đoạn 2023 - 2025 và 10% trong quý I/2026. Ngành sản xuất của EAEU cũng được cho là có sự suy giảm đáng kể về sản lượng, công suất sử dụng, doanh số bán hàng và thị phần.

Cụ thể, sản lượng giảm lần lượt 18% và 20%, công suất sử dụng giảm 12% và 23%, doanh số bán hàng giảm 18% và 29%, và thị phần giảm 13% và 21% trong hai giai đoạn nêu trên.

Giá nhập khẩu bình quân được xác định thấp hơn giá bình quân của sản phẩm do ngành sản xuất EAEU sản xuất và bán trên thị trường nội khối, kéo theo lợi nhuận từ bán hàng giảm 49% và 53%, tỷ suất lợi nhuận sản xuất giảm 47% và 26%, và tỷ suất lợi nhuận bán hàng giảm 43% và 24%.

Nguyên đơn cũng cho rằng nguy cơ lượng nhập khẩu mặt hàng trên vào EAEU tiếp tục gia tăng, dẫn đến tiếp tục suy giảm về sản xuất, thương mại và tài chính của ngành sản xuất EAEU, qua đó tồn tại nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng do gia tăng nhập khẩu.

Trước diễn biến trên, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thép cán phẳng phủ polymer sang thị trường EAEU xem xét lợi ích có liên quan và chủ động đăng ký tham gia điều tra trong thời hạn quy định nêu trên để bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp; liên hệ các cơ quan liên quan để được hỗ trợ giải quyết vụ việc.