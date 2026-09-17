Vị thế cực tăng trưởng mới phía Đông Hà Nội tạo sức bật cho Ocean City

ANTD.VN -Hạ tầng mở rộng kết nối, cộng đồng cư dân lớn mạnh cùng hệ sinh thái giáo dục, y tế, thương mại và giải trí ngày càng hoàn thiện đang củng cố vị thế cực tăng trưởng mới của Ocean City trên hành lang kinh tế Hà Nội - Hưng Yên, tạo nền tảng cho nhu cầu ở thực và gia tăng giá trị bất động sản.

Cực tăng trưởng được tạo nên từ hạ tầng, dòng người và hoạt động thực

Vị thế của một khu vực có thể được nhìn nhận qua cách con người di chuyển, làm việc, học tập và sử dụng dịch vụ. Với phía Đông Hà Nội, mạng lưới kết nối qua sông Hồng cùng các trục giao thông hướng Hải Phòng đang mở rộng không gian phát triển, đồng thời đưa Hưng Yên và các địa bàn phía Đông ngày càng gắn kết với trung tâm Thủ đô.

Nằm trên hướng kết nối Hà Nội - Hưng Yên - Hải Phòng - Quảng Ninh, Ocean City có lợi thế tiếp cận nhiều nhóm nhu cầu: người làm việc tại Hà Nội tìm kiếm không gian sống rộng hơn, gia đình có hoạt động kinh doanh liên tỉnh, hay cộng đồng chuyên gia cần một nơi ở đẳng cấp, thuận tiện kết nối với mạng lưới kinh tế phía Đông.

Với quy mô gần 1.200 ha, Ocean City có điều kiện tích hợp nhiều chức năng trong cùng một quần thể. Nhà ở kết nối với trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các điểm đến vui chơi giải trí. Khi những nhu cầu thiết yếu và nhu cầu trải nghiệm được đáp ứng ngay trong một không gian sống, giá trị của vị trí không còn nằm ở khoảng cách đến trung tâm, mà ở khả năng kết nối với cả một hệ sinh thái phục vụ đời sống, tạo điều kiện để các gia đình gắn bó lâu dài.

Ocean City nằm trên hướng kết nối Hà Nội - Hưng Yên - Hải Phòng - Quảng Ninh, thuận tiện tiếp cận nhiều nhóm nhu cầu an cư và dịch vụ.

Triển vọng của vị trí tiếp tục được củng cố khi hạ tầng khu vực tăng tốc. Đến cuối tháng 8, cầu Ngọc Hồi đã hoàn thành 80 cọc khoan nhồi của hai trụ tháp chính. Cây cầu trên Vành đai 3.5 khi hoàn thành sẽ mở thêm hướng kết nối giữa phía Nam, Tây Nam Hà Nội và Hưng Yên.

Với bất động sản, mỗi tuyến kết nối mới đều có ý nghĩa ở khả năng mở rộng phạm vi tiếp cận. Người dân từ nhiều khu vực có thêm lựa chọn để đến các điểm mua sắm, vui chơi, dịch vụ và nơi ở phía Đông. Trong khi đó, Ocean City đã có sẵn hệ sinh thái để đón dòng người, biến lợi thế hạ tầng thành nền tảng cho các hoạt động đang diễn ra hôm nay.

Sống trong cực tăng trưởng, sở hữu tài sản gắn với hệ sinh thái toàn diện

Một khu vực chỉ thực sự có sức bật khi tạo ra dòng người, nhu cầu tiêu dùng và hoạt động kinh tế đủ lớn ngay bên trong đô thị. Tại Ocean City, gần 150.000 cư dân hiện hữu tạo nên nền tảng cho nhu cầu tiêu dùng thường xuyên. Từ ăn uống, mua sắm, học tập đến chăm sóc sức khỏe, đời sống cư dân tạo ra thị trường liên tục cho nhiều loại hình dịch vụ.

Giáo dục góp thêm chiều sâu cho hệ sinh thái này. Đại học VinUni, hệ thống trường liên cấp Vinschool cùng các trường quốc tế hiện diện trong quần thể tạo môi trường học tập đa dạng. Đằng sau mỗi cơ sở giáo dục còn là một cộng đồng giảng viên, giáo viên, nhân sự, sinh viên và gia đình người học - những nhóm cư dân tạo thêm nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và sinh hoạt.

Ở lĩnh vực y tế, Vinmec Ocean Park 2 đã hoạt động, bổ sung năng lực chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế ngay trong đại đô thị. Cùng với các tiện ích thiết yếu khác, bệnh viện giúp nơi ở mới đáp ứng thêm những yêu cầu quan trọng của gia đình. Đây là điều kiện để dòng người chuyển đến có thể trở thành cộng đồng ổn định.

Hệ sinh thái giáo dục, y tế, thương mại đồng bộ góp phần thu hút cộng đồng học tập, làm việc và sinh sống tại Ocean City.

Trong khi đó, TechnoPark Tower bổ sung không gian văn phòng, còn các tuyến phố thương mại mở ra địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp và hộ gia đình. Những chức năng này kéo dài nhịp hoạt động của đô thị từ ngày sang đêm, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa nơi ở, nơi làm việc và nơi sử dụng dịch vụ.

Sức hút của Ocean City còn được mở rộng bởi khả năng đón hàng triệu người đến vui chơi, trải nghiệm. VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park, The Venice và K-Town tạo thành chuỗi điểm đến dành cho vui chơi, ẩm thực và gặp gỡ. Với mỗi nhóm khách, đại đô thị có thể là điểm hẹn cuối tuần, nơi gặp gỡ hoặc địa chỉ khám phá cùng gia đình.

Đó là cơ sở để thương mại phát triển theo nhiều nhịp: nhu cầu thường xuyên của cư dân, nhu cầu trong ngày của người làm việc và chi tiêu trải nghiệm của khách ghé thăm. Khi các nhóm này cùng hiện diện, một cửa hàng hay dịch vụ có thể tìm thị trường phù hợp trong phạm vi đô thị và vùng lân cận.

Các điểm đến thương mại và giải trí mở rộng sức hút của Ocean City ra ngoài phạm vi cộng đồng cư dân.

Với người tìm mua nhà tại Vinhomes Ocean Park 2 và 3, ý nghĩa của vị thế “cực tăng trưởng” được thể hiện qua những giá trị rất cụ thể: một môi trường sống có sẵn cộng đồng, dịch vụ và tiện ích; đồng thời tài sản nằm trên hành lang đang tiếp tục được mở rộng kết nối.

Đây cũng là điểm khác biệt giữa một dự án đơn lẻ và một đại đô thị có khả năng tạo dòng người. Khi cư dân ở lại, doanh nghiệp hoạt động, trường học vận hành, bệnh viện phục vụ và các điểm đến liên tục đón khách, nhu cầu sử dụng, khả năng thanh khoản và dư địa tăng tưởng của bất động sản được nâng đỡ bởi chính nhịp sống bên trong đô thị.