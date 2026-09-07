ANTD.VN - Ngay trước thời điểm Kem Tràng Tiền chuẩn bị rời địa chỉ 35 Tràng Tiền, doanh nghiệp gắn trực tiếp với khu "đất vàng" bất ngờ có thay đổi ở vị trí người đại diện pháp luật, hé lộ một diễn biến mới tại khu đất đắc địa giữa trung tâm Hà Nội.

Số 35 Tràng Tiền, một trong những vị trí đắc địa tại trung tâm Hà Nội, đang đứng trước một thời điểm chuyển giao đáng chú ý. Sau nhiều năm gắn với thương hiệu Kem Tràng Tiền, địa điểm này sẽ không còn đón khách từ ngày 15/9 do hợp đồng thuê hết hạn.

Cùng lúc, pháp nhân sở hữu quyền lợi trực tiếp liên quan đến khu đất cũng vừa có sự thay đổi ở vị trí người đại diện theo pháp luật.

Kem Tràng Tiền sắp rời đi, một đại gia bí ẩn xuất hiện tại "đất vàng" 35 Tràng Tiền

Theo dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tràng Tiền có vốn điều lệ là 110 tỷ đồng. Ông Lê Xuân Học hiện là người đại diện theo pháp luật của CTCP Tràng Tiền. Trước đó, vị trí này thuộc về bà Hồ Việt Hà, ông Nguyễn Thiện Thông, trước khi thông tin được thay đổi vào đầu tháng 6.

Sự trùng thời điểm giữa hai diễn biến khiến CTCP Tràng Tiền được chú ý trở lại. Đây không phải pháp nhân vận hành thương hiệu Kem Tràng Tiền. Thương hiệu kem được quản lý, kinh doanh bởi CTCP Kem Tràng Tiền, còn CTCP Tràng Tiền là doanh nghiệp gắn trực tiếp với khu đất tại số 35 Tràng Tiền.

Đáng chú ý, câu chuyện phía sau pháp nhân này có thể không chỉ nằm ở sự thay đổi nhân sự mới nhất.

Người đại diện pháp luật mới tại "đất vàng" là ai?

Dù vậy, ông Lê Xuân Học đang trở thành cái tên được quan tâm nhất tại CTCP Tràng Tiền.

Sinh năm 1972, ông Học từng được ghi nhận trong một số hồ sơ liên quan đến lĩnh vực ngân hàng và bất động sản.

Năm 2018, theo tài liệu đề cử nhân sự HĐQT PVcomBank nhiệm kỳ 2018–2023, ông Lê Xuân Học sở hữu 21 triệu cổ phần PVcomBank, tương đương 2,34% vốn ngân hàng.

Thời điểm đó, ông Học cùng ngân hàng MSB, ông Lê Minh Tuấn và Công ty TNHH Bất động sản HA Quận Ba nằm trong nhóm cổ đông sở hữu tổng cộng 10,55% vốn PVcomBank. Nhóm này đã đề cử ông Nguyễn Hoàng Nam vào HĐQT PVcomBank nhiệm kỳ 2018–2023.

Ở lĩnh vực doanh nghiệp, ông Học từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Bách Giang DCI – doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng và bất động sản.

Thời điểm đó, ông Lê Xuân Học còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là đại diện pháp luật tại Công ty cổ phần Du lịch và xúc tiến thương mại (tiền thân là Nhà khách 19 Phạm Đình Hổ, trực thuộc Bộ Thương nghiệp - nay là Bộ Công thương).

Việc một nhân sự có kinh nghiệm trong các lĩnh vực này trở thành người đại diện theo pháp luật của CTCP Tràng Tiền vì thế càng khiến những diễn biến mới tại số 35 Tràng Tiền được quan tâm.

Theo tìm hiểu, khu "đất vàng" 35 Tràng Tiền từng nằm trong khối tài sản bảo đảm cho một khoản vay tại PVcomBank.. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của PVcomBank, năm 2019, ngân hàng đã nhận bàn giao tài sản bảo đảm để cấn trừ khoản trái phiếu của Công ty CP Tràng Tiền, với tổng giá trị 736,68 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận tài sản, PVcomBank nhiều lần đưa khối tài sản liên quan đến CTCP Tràng Tiền ra đấu giá. Tài sản bao gồm gần 6 triệu cổ phần của doanh nghiệp cùng các quyền và lợi ích liên quan đến dự án tại 35 Tràng Tiền. Mức giá khởi điểm ban đầu được công bố hơn 792,5 tỷ đồng.

Cuối cùng, đến năm 2023, PVcomBank chuyển nhượng cổ phần cho một đối tác với tổng giá trị 747,2 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, bên mua thanh toán trước 250 tỷ đồng, phần còn lại được trả chậm.

Khoản tiền chưa thanh toán tiếp tục được hai bên gia hạn. Đến năm 2025, thời hạn thanh toán được kéo dài đến tháng 9/2026. Tuy nhiên, diễn biến sau đó đã đến sớm hơn dự kiến khi ngày 22/4/2026, PVcomBank thu hồi toàn bộ giá trị phải thu còn lại từ thương vụ này.

Như vậy, trước thời điểm CTCP Tràng Tiền có người đại diện pháp luật mới, thương vụ chuyển nhượng cổ phần trị giá hơn 747 tỷ đồng đã được xử lý xong về mặt tài chính.

Khu đất 1.500 m2 giữa trung tâm Hà Nội

Giá trị của câu chuyện nằm ở chính vị trí mà CTCP Tràng Tiền đang gắn với.

Khu đất số 35 Tràng Tiền có diện tích khoảng 1.500 m², nằm tại khu vực trung tâm Hà Nội. Trước đây, nơi này từng được định hướng phát triển thành một tổ hợp trung tâm thương mại và văn phòng với 6 tầng thương mại, dịch vụ, giải trí cùng 2 tầng hầm.

Đây cũng là địa điểm đã gắn với hình ảnh Kem Tràng Tiền trong nhiều năm. Tuy nhiên, từ ngày 15/9, cửa hàng tại số 35 Tràng Tiền sẽ dừng đón khách sau khi hợp đồng thuê kết thúc.

Điều đáng chú ý là trong lúc thương hiệu quen thuộc chuẩn bị rời khỏi địa chỉ này, pháp nhân gắn trực tiếp với khu đất lại vừa thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Nếu đặt các sự kiện theo trình tự thời gian, có thể thấy một loạt diễn biến nối tiếp nhau: Ngân hàng hoàn tất thu hồi khoản phải thu từ thương vụ chuyển nhượng cổ phần vào tháng 4/2026; đến đầu tháng 9, CTCP Tràng Tiền cập nhật người đại diện pháp luật mới; và chỉ ít ngày sau đó, Kem Tràng Tiền sẽ chấm dứt việc đón khách tại địa chỉ 35 Tràng Tiền.

Những thay đổi này chưa đủ để khẳng định khu đất sẽ được phát triển theo hướng nào tiếp theo. Nhưng với vị trí đặc biệt, diện tích khoảng 1.500 m² và lịch sử gắn với một thương vụ có giá trị hơn 747 tỷ đồng, số 35 Tràng Tiền chắc chắn sẽ là địa điểm đáng chú ý trong thời gian tới.