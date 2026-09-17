MB lần đầu vượt mốc 10.000 tỷ đồng nộp ngân sách, củng cố vị thế ngân hàng hàng đầu Việt Nam

ANTD.VN -Chiều ngày 15/9, Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (VNTAX 2026) và Tọa đàm "Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia: Vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên mới" chính thức diễn ra tại Khách sạn Lotte Hà Nội. Sự kiện quy tụ đại diện các doanh nghiệp lớn, chuyên gia kinh tế cùng nhiều khách mời.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Phạm Quang Minh - Giám đốc Cafef chia sẻ góc nhìn về ba trong số nhiều doanh nghiệp tiêu biểu ở Việt Nam, trong đó có MB.

“Năm 2025, MB lần đầu tiên vượt 10.000 tỷ đồng đóng góp vào ngân sách; dư nợ tín dụng cũng lần đầu tiên vượt 1,3 triệu tỷ đồng. Nhưng điều đáng nói hơn không chỉ nằm ở những con số đó, mà là cách MB sử dụng công nghệ để làm cho nguồn lực được lưu chuyển nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn.

MB đang phục vụ gần 40 triệu khách hàng – lớn nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam, với khoảng 20 tỷ giao dịch mỗi năm. Ở quy mô ấy, MB không chỉ là một ngân hàng lớn, mà trở thành một “phòng thí nghiệm số thực tế” khổng lồ, nơi những công nghệ tài chính mới được kiểm chứng và nhanh chóng đi vào đời sống.

Câu chuyện còn đi xa hơn khi MB đang mở nền tảng, nguồn lực và vốn để cùng các nhà khoa học, startup và trí thức Việt Nam giải những bài toán thực tế: để tri thức trở thành sản phẩm, công nghệ trở thành năng suất.

Nếu phải gọi tên, chúng tôi nghĩ đó là: MB – kiến tạo dòng vốn và hạ tầng tài chính số".

Bứt phá nghĩa vụ ngân sách, khẳng định vị thế Top 5 toàn ngành

Giai đoạn 2021 - 2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ghi dấu ấn khi đóng góp hơn 35.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, năm 2025 là năm đầu tiên MB vượt mốc 10.000 tỷ đồng nộp ngân sách, củng cố vị thế ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Năm 2025, có 26 doanh nghiệp đóng thuế trên 10.000 tỷ đồng, chiếm 68,6% ngân sách năm 2025.

Cũng tại sự kiện, MB được vinh danh trong Top 5 Ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Theo dữ liệu công bố từ bảng xếp hạng VNTAX200, số tiền Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) nộp vào ngân sách Nhà nước ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn 5 năm qua. Mức đóng góp của ngân hàng đã tăng từ 4.755 tỷ đồng (năm 2021) lên 10.004 tỷ đồng (năm 2025), tương ứng mức tăng khoảng 110%.

Riêng trong năm 2025, MB tiếp tục nằm trong Top 5 các ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam và cũng là lần đầu tiên MB thực nộp trên 10.000 tỷ đồng. Tính chung cả giai đoạn 2021 - 2025, tổng ngân sách MB đã đóng góp đạt khoảng 35.458 tỷ đồng.

Những con số đóng góp này là minh chứng cho trách nhiệm xã hội của MB khi chuyển hóa thành công kinh doanh thành nguồn lực phát triển quốc gia. Bên cạnh nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách quốc gia, MB còn chủ động phân bổ nguồn lực cho hàng loạt chương trình an sinh xã hội, tài trợ giáo dục, y tế và đồng hành cùng các công trình phát triển hạ tầng địa phương.

Tiên phong số hóa và lan tỏa giá trị cộng đồng

Hiện ứng dụng MBBank phục vụ hơn 39,3 triệu khách hàng, là một trong những ứng dụng ngân hàng số nhiều người dùng nhất cả nước. Với hơn 99% giao dịch thực hiện qua kênh số (đạt khoảng 15 tỷ giao dịch/năm), MB góp phần quan trọng vào mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện, phục vụ đa dạng từ cá nhân, hộ kinh doanh đến các doanh nghiệp mọi quy mô.

Ngân hàng còn thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu về tỷ trọng tín dụng xanh tại Việt Nam, tập trung nguồn vốn ưu đãi cho các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. MB đặt mục tiêu trở thành “Ngân hàng xanh tiên phong”, đồng thời nâng mức tăng trưởng dư nợ xanh khoảng 10% mỗi năm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Đặc biệt, MB là đơn vị đi đầu trong việc số hóa hoạt động cộng đồng với nền tảng "Thiện nguyện MB" - mạng xã hội thiện nguyện "Make in Vietnam" tích hợp ngay trên ứng dụng. Sau 5 năm vận hành, nền tảng đã thu hút hơn 2,5 triệu tài khoản, khởi tạo 10.633 chiến dịch gây quỹ và kết nối huy động hơn 3.500 tỷ đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, giáo dục và môi trường.

Mới đây, MB cùng nhóm các ngân hàng trụ cột (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) đã đóng góp 20 tỷ đồng mỗi đơn vị cho chương trình chăm lo người có công với cách mạng, chung tay nâng tổng mức đóng góp toàn ngành lên 300 tỷ đồng.