Cảnh sát giao thông Hà Nội chủ động các phương án dẫn đoàn phục vụ AFF 2026

ANTD.VN - Huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện chuyên dụng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án đón, dẫn đoàn phục vụ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, phương tiện và phương án tác chiến góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của sự kiện.

Chủ động xây dựng phương án từ sớm, từ xa

Sáng 9-6, Diễn đàn Tương lai ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) 2026 chính thức khai mạc tại Hà Nội với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn quan trọng này, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò chủ động và trách nhiệm của đất nước trong thúc đẩy hợp tác khu vực, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của ASEAN.

Diễn ra trong hai ngày 9 và 10-6, AFF 2026 quy tụ nhiều nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và đại diện các tổ chức quốc tế. Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng này, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch được xây dựng từ sớm, từ xa.

Lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đoàn xe chở đại biểu di chuyển qua tuyến đường trung tâm

Trong thành công chung của công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ diễn đàn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng.

Những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, dẫn đoàn không chỉ bảo đảm hành trình thông suốt, an toàn cho các đoàn đại biểu quốc tế mà còn góp phần thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại của lực lượng Công an Thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế.

Công tác dẫn đoàn được phối hợp chặt chẽ, thông suốt từ điểm đón đến địa điểm tổ chức hội nghị, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách mời

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, ngay sau khi Công an thành phố và Phòng CSGT phê duyệt các phương án bảo vệ, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã khẩn trương triển khai đến từng cán bộ, chiến sĩ. Công tác chuẩn bị được tiến hành kỹ lưỡng trên mọi mặt, từ con người, phương tiện đến khảo sát tuyến, xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh.

Trung tá Nguyễn Đăng Tiến - Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết:

“Ban Chỉ huy Phòng, đặc biệt là đồng chí Trưởng phòng, đã quán triệt rõ yêu cầu phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đại biểu, nhất là các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao tham dự diễn đàn.

Công tác đón, dẫn đoàn linh hoạt, đảm bảo thông suốt, an toàn và không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

Ngay sau khi phương án được phê duyệt, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, thường xuyên cập nhật lịch trình hoạt động của các đoàn để xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm mọi khâu được triển khai đồng bộ, hiệu quả”.

Bảo đảm thông suốt trên mọi hành trình

AFF 2026 diễn ra cùng thời điểm với nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng khác trên địa bàn Thủ đô như Đại hội Công đoàn toàn quốc, Đại hội Nông dân toàn quốc… Điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác tổ chức giao thông, phân luồng, bảo đảm an toàn cho các đoàn khách quốc tế cũng như hoạt động đi lại bình thường của nhân dân.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đó, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác dẫn đoàn. Mỗi cán bộ được lựa chọn đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng điều khiển phương tiện và kinh nghiệm trong công tác bảo vệ, dẫn đoàn.

"Đây đều là những cán bộ, chiến sĩ đã trải qua nhiều nhiệm vụ bảo vệ các sự kiện chính trị, ngoại giao lớn của đất nước, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao" - Chỉ huy Đội Tuần tra dẫn đoàn nhấn mạnh.

Hình ảnh chuyên nghiệp của lực lượng Tuần tra dẫn đoàn cùng với các đơn vị Công an Hà Nội sẽ mang lại thành công chung cho sự kiện

Cùng với lực lượng làm nhiệm vụ, đơn vị cũng huy động 26 xe ô tô chuyên dụng và hơn 30 xe mô tô phục vụ công tác dẫn đoàn. Tất cả phương tiện đều được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên; trước thời điểm diễn ra sự kiện tiếp tục được rà soát tổng thể, khắc phục kịp thời các hư hỏng nhằm bảo đảm luôn trong trạng thái kỹ thuật tốt nhất.

Không chỉ chuẩn bị kỹ về nhân lực và phương tiện, công tác khảo sát tuyến, cập nhật tình hình giao thông cũng được thực hiện liên tục. Trong bối cảnh khu vực trung tâm Hà Nội đang triển khai nhiều công trình trọng điểm nhằm bảo đảm tiến độ trước mùa mưa, nguy cơ phát sinh những thay đổi về tổ chức giao thông luôn hiện hữu.

Do đó, lực lượng CSGT tuần tra dẫn đoàn thường xuyên phối hợp với công an các địa bàn, các đơn vị chức năng để nắm chắc tình hình, chủ động điều chỉnh lộ trình khi cần thiết, bảo đảm các đoàn di chuyển đúng chương trình, tuyệt đối an toàn và thông suốt.

Đằng sau mỗi hành trình an toàn của các đoàn đại biểu là sự nỗ lực thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ CSGT. Nhiều ngày liên tục, lực lượng làm nhiệm vụ phải duy trì trạng thái thường trực cao độ, bám sát lịch trình hoạt động của các đoàn, có mặt từ rất sớm tại các điểm xuất phát, tuyến đường và địa điểm tổ chức sự kiện, bất chấp các vấn đề thời tiết.

Tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và chuyên nghiệp của lực lượng CSGT dẫn đoàn sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Những cung đường an toàn, những đoàn xe được bảo vệ tuyệt đối không chỉ thể hiện năng lực tổ chức, điều hành của lực lượng Công an Thủ đô mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một Hà Nội an toàn, thân thiện, văn minh và mến khách.

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT nói riêng, lực lượng Công an Hà Nội nói chung đã và đang nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ hình ảnh và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.