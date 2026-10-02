Đồng loạt kiểm tra xe đưa đón học sinh, chấn chỉnh các vi phạm về an toàn giao thông

ANTD.VN - Trước những nguy cơ mất an toàn từ hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động trong lĩnh này.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tồn tại liên quan đến điều kiện phương tiện, trang thiết bị an toàn và công tác quản lý học sinh; đồng thời yêu cầu các đơn vị vận tải, cơ sở giáo dục khẩn trương chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các quy định nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh.

CSGT Hà Nội kiểm soát xe đưa đón học sinh

Kiểm soát chặt, kịp thời phát hiện những nguy cơ

Hoạt động được triển khai thực hiện theo kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, tập trung kiểm soát các điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển và quy trình tổ chức đưa, đón học sinh tại các cơ sở giáo dục.

Tại khu vực tỉnh lộ 35, trước cổng Trường THPT Minh Phú, xã Kim Anh, Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 15 phối hợp với Công an xã Kim Anh tổ chức kiểm tra các phương tiện vận chuyển, đưa đón học sinh. Nhiều phương tiện từ 16 chỗ đến 29 chỗ được sử dụng để đưa học sinh đến trường đã được đưa vào diện kiểm tra.

Công an xã Kim Anh và Đội CSGT đường bộ số 15 phối hợp kiểm tra trên địa bàn

Qua kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện một số phương tiện có dấu hiệu vi phạm, trong đó có trường hợp chở quá số người quy định; một số xe chưa bảo đảm đầy đủ các yêu cầu liên quan đến hợp đồng vận chuyển và việc bố trí người quản lý học sinh trên xe. Công tác kiểm tra trang thiết bị an toàn cũng ghi nhận tình trạng phương tiện thiếu búa thoát hiểm, bình chữa cháy, camera hành trình hoặc có thiết bị đã được lắp đặt nhưng không hoạt động.

Đáng chú ý, hoạt động đưa đón học sinh diễn ra vào thời điểm lượng phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 35 tăng cao. Việc nhiều xe cùng dừng, đỗ, đón trả học sinh trước cổng trường nếu không được tổ chức hợp lý có thể gây cản trở giao thông, ùn tắc cục bộ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ va chạm khi học sinh di chuyển giữa các phương tiện hoặc lên, xuống xe.

CSGT kiểm tra số lượng học sinh được chở trên phương tiện

Đây là những vấn đề cần được kiểm soát thường xuyên, bởi học sinh là nhóm đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt khi tham gia giao thông. Chỉ một sơ suất trong quá trình đón trả, quản lý hoặc vận hành phương tiện cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Việc chở quá số người quy định không chỉ vi phạm quy định về vận tải mà còn làm gia tăng nguy cơ mất an toàn khi xảy ra va chạm, tai nạn. Trong khi đó, những thiết bị như búa thoát hiểm, bình chữa cháy và hệ thống cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em chỉ thực sự phát huy tác dụng khi được trang bị đúng yêu cầu, bố trí phù hợp và duy trì hoạt động bình thường.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng cũng ghi nhận tình trạng một số phụ huynh tự liên hệ với nhà xe để thuê phương tiện đưa đón con em mà không thông qua nhà trường. Cách thức tổ chức này có thể khiến việc quản lý danh sách, kiểm đếm số lượng học sinh, xác định người chịu trách nhiệm giám sát trong suốt hành trình gặp khó khăn.

Các vi phạm đều được lập biên bản xử lý theo quy định

Đồng thời, việc lựa chọn phương tiện riêng lẻ, không có sự phối hợp kiểm tra giữa nhà trường, phụ huynh và đơn vị vận tải có thể dẫn đến nguy cơ phương tiện chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn phục vụ hoạt động đưa đón học sinh.

Thực tế trên cho thấy, bảo đảm an toàn cho học sinh không chỉ phụ thuộc vào việc phương tiện có đủ điều kiện lưu hành hay người lái có chấp hành quy định giao thông hay không, mà còn đòi hỏi quy trình tổ chức vận chuyển phải chặt chẽ, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và cơ chế kiểm soát xuyên suốt từ khi học sinh lên xe đến khi được bàn giao tại điểm đến.

Chấn chỉnh trách nhiệm của nhà trường, đơn vị vận tải

Cùng thời điểm, tại Trường Marie Curie, phường Từ Liêm, Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra các phương tiện đưa đón học sinh, tập trung vào điều kiện an toàn kỹ thuật, trang thiết bị trên xe, hợp đồng vận chuyển, danh sách học sinh và việc chấp hành quy định về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện.

Đội CSGT đường bộ số 6 kiểm soát xe chở học sinh

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện có tài xế bố trí bình chữa cháy ở phía sau cốp xe. CSGT đã trực tiếp hướng dẫn, yêu cầu tài xế sắp xếp lại bình chữa cháy tại vị trí phù hợp, thuận tiện tiếp cận và sử dụng khi xảy ra sự cố. Việc kiểm tra không chỉ dừng lại ở sự hiện diện của thiết bị mà còn chú trọng đến cách bố trí, khả năng sử dụng trong tình huống khẩn cấp.

Đối với thiết bị cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em, lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm đến tình trạng hoạt động thực tế. Qua kiểm tra trong sáng 1-10, tổ công tác ghi nhận 2 xe ô tô chở học sinh đã được lắp thiết bị này nhưng tại thời điểm kiểm tra, thiết bị không hoạt động.

Tổ công tác chấn chỉnh một số tồn tại về việc trang bị thiết bị chữa cháy

Làm việc với CSGT, tài xế trình bày phương tiện bị hỏng cầu trong quá trình di chuyển vào sáng cùng ngày, dẫn đến thiết bị cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em không hoạt động. Tổ công tác đã lập biên bản làm việc, ghi nhận tình trạng thiết bị và yêu cầu đơn vị vận tải khẩn trương khắc phục.

Việc kiểm tra, ghi nhận và yêu cầu khắc phục các tồn tại có ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa rủi ro. Đối với phương tiện đưa đón học sinh, thiết bị an toàn không thể chỉ được trang bị để đáp ứng yêu cầu trên hồ sơ mà phải bảo đảm khả năng vận hành thực tế.

Trong số 9 phương tiện được kiểm tra, có 2 phương tiện “lỗi” hệ thống cảnh báo

Nếu hệ thống cảnh báo không hoạt động, nguy cơ bỏ sót học sinh trên xe sau khi kết thúc hành trình có thể không được phát hiện kịp thời. Tương tự, bình chữa cháy đặt ở vị trí khó tiếp cận hoặc búa thoát hiểm không được trang bị đầy đủ có thể làm giảm khả năng ứng phó khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

Kết thúc buổi kiểm tra, lực lượng CSGT yêu cầu đơn vị vận chuyển và nhà trường ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; duy trì đầy đủ, thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị an toàn và thực hiện đúng quy trình đưa, đón học sinh.

Làm việc, thông tin kết quả kiểm tra đối với nhà trường

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh; tập trung vào điều kiện phương tiện, người điều khiển, việc chấp hành quy định về vận tải, hợp đồng vận chuyển và các trang thiết bị an toàn. Đồng thời, phối hợp với các cơ sở giáo dục, đơn vị vận tải và Công an cấp xã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm.

Thời gian tới, CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh hoạt động đưa, đón học sinh để đảm bảo an toàn cho các em

Thông qua hoạt động kiểm tra, lực lượng CSGT hướng tới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, trách nhiệm tổ chức đưa đón của nhà trường và đơn vị vận tải, cũng như sự phối hợp của phụ huynh. Mỗi chuyến xe đưa đón học sinh phải được tổ chức trên cơ sở bảo đảm điều kiện an toàn, quản lý chặt chẽ số lượng học sinh và xác định rõ trách nhiệm của từng bên.

Đây là yêu cầu quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, hạn chế những tình huống phát sinh và bảo đảm an toàn cho học sinh trên hành trình đến trường, trở về nhà.