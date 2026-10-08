Nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" trên địa bàn phường Bạch Mai

ANTD.VN - Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, sinh viên, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông tại khu vực cổng các trường học, sáng 8/10, Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) phối hợp các đơn vị chức năng đã ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trên địa bàn phường.

Tham dự buổi lễ có đại diện UBND phường Bạch Mai, Ban Chỉ huy Công an phường Bạch Mai, đại diện Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội và đại diện các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng, Đại học Mở.

Các đại biểu tại buổi lễ

Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường Bạch Mai và các đại biểu tại buổi lễ

Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường Bạch Mai cho biết: Trước đây, vào các khung giờ đầu giờ học và giờ tan trường, tình hình TTATGT tại khu vực các cổng trường học rất phực tạp, do nhiều phụ huynh, sinh viên, học sinh dừng, đỗ xe lộn xộn dưới lòng đường. Vì vậy mục tiêu của mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" là tập trung xử lý các lỗi vi phạm như xe ô tô dừng đỗ sai quy định, trông giữ phương tiện quá phép, hàng rong lấn chiếm lòng đường hè phố nhằm đảm bảo TTCC, TTATGT, VSMT tại khu vực cổng trường học và xung quanh cổng trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của giảng viên, sinh viên... Đồng thời thông qua mô hình, thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn phường Bạch Mai trong tình hình mới.

Bên cạnh công tác hướng dẫn, lực lượng Công an sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các lỗi phổ biến như dừng đỗ xe sai quy định, không đội mũ bảo hiểm cho người ngồi sau xe máy, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, giao xe cho người không đủ điều kiện.

Cổng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông thoáng, trật tự hơn sau khi triển khai mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"

Triển khai mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" tại trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Theo kế hoạch đã được UBND phường phê duyệt, lực lượng Công an phường sẽ đóng vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Đoàn Thanh niên các trường đại học, Đoàn Thanh niên phường, bảo vệ trường học, tổ dân phố bố trí lực lượng trực tại cổng trường, hướng dẫn sinh viên di chuyển trật tự, không tụ tập gây cản trở giao thông trong các giờ cao điểm buổi sáng từ 6h30-8h và 16h30-18h buổi chiều.

Tại buổi ra mắt, các đơn vị tổ chức ký cam kết thực hiện mô hình “Cổng trường học an toàn giao thông”.

Ghi nhận trong sáng 8/10/2026, tại một số điểm trường trên địa bàn, tình trạng ùn tắc giao thông đã giảm hẳn, phụ huynh, sinh viên, học sinh đã có ý thức hơn, dừng, đỗ xe đúng quy định, công tác bảo đảm trật tự đô thị cũng được quan tâm, xử lý.

Thời gian tới, Công an phường Bạch Mai sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cổng các trường học, duy trì lực lượng thường trực, tăng cường tuần tra, kiểm tra, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền qua mạng xã hội và báo chí, truyền thông. Qua đó, góp phần xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trên địa bàn.