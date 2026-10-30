Tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm trong trường học

ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, Công an xã Chuyên Mỹ, Hà Nội đã ra quân triển khai kiểm tra đồ dùng học sinh tại THCS Chuyên Mỹ - Phân hiệu Vân Từ.

Trong buổi ra quân, tổ công tác đã triển khai kiểm tra, giám sát việc mang theo và sử dụng đồ dùng đem đến trường của 100% học sinh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trường hợp đưa vật dụng nguy hiểm, đồ chơi không phù hợp, chất cấm… vào trường học.

Công an xã Chuyên Mỹ, Hà Nội đã ra quân triển khai kiểm tra đồ dùng học sinh tại THCS Chuyên Mỹ - Phân hiệu Vân Từ.

Đồng thời lực lượng Công an phối hợp cùng nhà trường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của trường lớp và pháp luật, nâng cao ý thức giữ gìn nề nếp học đường, cảnh báo cụ thể về nguy cơ, tác hại từ bạo lực học đường, thuốc lá điện tử, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn và những chế tài nghiêm khắc đối với hành vi tàng trữ, sử dụng pháo nổ, hung khí, chất cấm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp chặt chẽ với nhà trường nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn trong học sinh, nhất là những trường hợp có nguy cơ dẫn đến đánh nhau, bạo lực hoặc xung đột với các đối tượng bên ngoài nhà trường; chủ động hòa giải, ngăn chặn từ sớm, không để phát sinh vụ việc phức tạp.

Lực lượng Công an xã cũng hướng dẫn học sinh cách nhận biết, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, chủ động liên hệ với thầy cô, nhà trường hoặc Công an khi phát hiện sự việc bất thường.

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện một số em học sinh có cất giấu thuốc lá, bộ bài tây và dao, kéo trong cặp sách. Công an xã đã phối hợp với nhà trường yêu cầu các em viết kiểm điểm và cam kết không tái phạm.

Đợt kiểm tra lần này không chỉ giúp ngăn ngừa vi phạm ngay từ trong trường học, mà còn nâng cao nhận thức của phụ huynh, học sinh, nhà trường về đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn học đường.

Công an xã Chuyên Mỹ kêu gọi: các gia đình, phụ huynh phối hợp tốt với nhà trường, địa phương trong việc giáo dục, quản lý con, em mình, tuyệt đối không giao cho con, em điều khiển phương tiện khi không đủ tuổi, không đủ các điều kiện theo quy định, góp phần bảo đảm an toàn trước hết cho con, em mình và cho người tham gia giao thông khác.

Thời gian tới, Công an xã Chuyên Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất đồ dùng học tập và các vật dụng học sinh mang đến trường; đồng thời đẩy mạnh phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần phòng ngừa bạo lực học đường, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh trên địa bàn xã.