Bắc Ninh sắp có nhà máy điện rác đầu tiên quy mô gần 2.000 tỷ đồng

ANTD.VN - Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang do Công ty TNHH Năng lượng môi trường Bắc Giang làm chủ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư 1.866 tỷ đồng.

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý rác phát điện Bắc Giang. Dự án có tổng mức đầu tư 1.866 tỷ đồng, do Công ty TNHH Năng lượng môi trường Bắc Giang làm chủ đầu tư

Theo thông báo của Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng, dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang do Công ty TNHH Năng lượng môi trường Bắc Giang làm chủ đầu tư, thuộc nhóm A, là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.866 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 637 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Phối cảnh Nhà máy điện rác Bắc Giang tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh

Nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 6,6ha với nhiều hạng mục đồng bộ như nhà máy chính, khu xử lý nước rỉ rác, khu xử lý nước thải, nhà máy xử lý tro xỉ, trạm bơm nước tổng hợp, bãi lưu tro xỉ, hệ thống giao thông nội bộ cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Khi hoàn thành, dự án sẽ xử lý 750 tấn rác thải sinh hoạt không phân loại và 100 tấn rác thải công nghiệp thông thường mỗi ngày đêm, đồng thời phát điện với công suất 16MW, góp phần giảm áp lực chôn lấp chất thải, tận dụng nguồn rác để sản xuất năng lượng và nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường.

Theo tiến độ dự kiến, dự án sẽ hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị vào tháng 6/2027 và bắt đầu tiếp nhận rác, vận hành cùng thời điểm.

Qua thẩm định, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đánh giá, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi cơ bản đáp ứng quy định của Luật Xây dựng. Hồ sơ được lập đầy đủ theo quy định; các đơn vị khảo sát, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và đội ngũ chủ trì đều đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định hiện hành.

Cơ quan thẩm định cũng xác định dự án cơ bản phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn; quy hoạch tỉnh và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh những nội dung đáp ứng yêu cầu, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện một số nội dung trước khi trình phê duyệt dự án.

Theo đó, Báo cáo nghiên cứu khả thi chỉ đủ điều kiện trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo sau khi chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện đầy đủ các ý kiến của cơ quan thẩm định.

Đối với hồ sơ quy hoạch, cơ quan thẩm định lưu ý một số hạng mục của thiết kế cơ sở đã điều chỉnh so với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, như quy mô nhà máy chính, nhà máy xử lý tro xỉ, đất hạ tầng kỹ thuật và diện tích cây xanh. Chủ đầu tư cần làm việc với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được chấp thuận các nội dung điều chỉnh theo đúng quy định…