Phối cảnh 6 nhà ga của tuyến tàu điện nhẹ LRT đầu tiên ở Phú Quốc

ANTD.VN - Tháng 12/2025, LRT Phú Quốc là tuyến tàu điện nhẹ đầu tiên tại Việt Nam được khởi công. Dự án dài 17,59 km, gồm sáu nhà ga, kết nối trực tiếp Cảng HKQT Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Khi đi vào khai thác, tuyến tàu điện nhẹ LRT không chỉ phục vụ các đại biểu dự APEC mà còn rút ngắn thời gian di chuyển của người dân và du khách tới Nam đảo xuống khoảng 20 phút, góp phần giảm áp lực giao thông và mở rộng lựa chọn di chuyển xanh trên đảo.

Giai đoạn 1 của tuyến LRT do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức BOT, có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027.

Phối cảnh nhà ga Tây Bắc – một trong sáu nhà ga của tuyến LRT Phú Quốc

Tuyến dài gần 18 km, gồm 6 nhà ga, kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng hệ sinh thái du lịch Nam đảo, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 20 phút.

Nhà ga Hà Nội được thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc phố cổ

Trên tuyến LRT Phú Quốc, sáu nhà ga được kiến tạo như sáu lát cắt văn hóa, đưa hành khách đi từ miền núi Tây Bắc, qua phố cổ Hà Nội, cố đô Huế, đại ngàn Tây Nguyên, Sài Gòn sôi động rồi dừng lại bên sắc xanh của Đảo Ngọc. Chỉ trong khoảng 20 phút, một “vòng Việt Nam” dần hiện ra qua kiến trúc, chất liệu, màu sắc và cảnh quan.

Nhà ga Huế mang dấu ấn cố đô với tông đỏ trầm, kiến trúc lấy cảm hứng từ cung đình

Khi APEC 2027 diễn ra, Phú Quốc sẽ đón hàng nghìn đại biểu, nguyên thủ, doanh nhân và du khách quốc tế. Từ Cảng HKQT Phú Quốc, tuyến LRT sẽ kết nối với Trung tâm Hội nghị APEC cùng các khu nghỉ dưỡng phía Nam đảo, trở thành một trong những hành trình đầu tiên mà bạn bè quốc tế trải nghiệm khi đặt chân đến đảo Ngọc.

Nhà ga Tây Nguyên gợi mở không gian đại ngàn với hình ảnh nhà rông, chất liệu vân gỗ.

Kiến trúc nhà ga Sài Gòn mang phong cách trẻ trung, năng động của đô thị phương Nam

Nhà ga Phú Quốc được thiết kế với gam màu trắng, xanh, đặc trưng của miền biển

“Chúng tôi kỳ vọng tuyến LRT sẽ để lại ấn tượng với bạn bè quốc tế không chỉ bởi tốc độ và công nghệ, mà còn bởi tinh thần Việt Nam được thổi vào từng không gian kiến trúc. Cùng với các công trình trọng điểm phục vụ APEC đang được triển khai, dự án sẽ góp phần nâng tầm Phú Quốc và đưa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc đến gần hơn với thế giới”, đại diện Sun Group chia sẻ.