Sân bay Nội Bài có làn nhập cảnh riêng dành cho công dân Việt Nam

ANTD.VN - Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, từ ngày 2/8, công dân Việt Nam đã có làn riêng khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại nhà ga quốc tế T2.

Đây cũng là xu hướng đã được áp dụng tại nhiều sân bay lớn của thế giới, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Theo lãnh đạo sân bay, việc phân luồng này không chỉ giúp công dân Việt Nam dễ dàng nhận biết khu vực làm thủ tục, giảm thời gian chờ đợi trong những khung giờ cao điểm, mà còn góp phần tối ưu hóa luồng hành khách tại khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh.

Khi việc di chuyển được tổ chức khoa học hơn, quy trình làm thủ tục trở nên thông suốt hơn và trải nghiệm của tất cả hành khách, cả trong nước và quốc tế, đều được nâng cao.

Việc tách làn riêng cho công dân Việt Nam nhập cảnh nhận được sự đồng tình của phần lớn hành khách. Bởi bấy lâu nay, việc xếp hàng chờ nhập cảnh tại sân bay Nội Bài mất rất nhiều thời gian. Tại một số khung giờ cao điểm, thời gian xếp hàng chờ nhập cảnh có thể hơn tiếng đồng hồ.

Từ ngày 2/8, công dân Việt Nam nhập cảnh tại Nội Bài đã có làn riêng

Trong khi đó, tại nhiều sân bay trên thế giới đã có làn riêng dành cho công dân bản địa nhập cảnh, góp phần rút ngắn thời gian xếp hàng chờ đợi.

Nhiều hành khách sau khi trải nghiệm trực tiếp việc được đi làn riêng xuất nhập cảnh cho biết rất vui vì thời gian làm thủ tục giảm xuống chỉ còn 4 - 5 phút, thậm chí nhanh hơn. Trong khi trước đây do đứng lẫn cả người Việt Nam và người nước ngoài khiến thời gian nhập cảnh nhiều khi kéo dài nửa tiếng đến cả tiếng.

Bên cạnh đó, từ 7 giờ sáng nay 3/8, sân bay Nội Bài sẽ chính thức áp dụng các vị trí đón trả khách mới theo từng khu vực chuyên biệt, để giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc cục bộ và trả lại không gian thông thoáng cho nhà ga.

Đối với xe taxi truyền thống (nhượng quyền của sân bay): được bố trí đón khách ngay tại các làn đường gần nhà ga:

Tại nhà ga T1 quốc nội: hành khách đón xe tại làn giao thông số 2 (từ cột số 2 đến cột số 10).

Tại nhà ga T2 quốc tế: Hành khách đón xe tại làn giao thông số 4 (từ cột số 3 đến cột số 10).

Đối với xe công nghệ (Grab, Xanh SM...) biển vàng dưới 9 chỗ: để đảm bảo an toàn và chống ùn tắc, các phương tiện này được quy hoạch tập trung tại các bãi đỗ riêng. Hành khách cần đi theo biển chỉ dẫn ra đúng vị trí đón:

Tại Nhà ga T1 quốc nội: hành khách di chuyển ra đón xe tại bãi đỗ ô tô P2 (khu vực trước Sảnh E).

Tại Nhà ga T2 quốc tế: Hành khách di chuyển ra đón xe tại bãi đỗ xe ô tô P1 (trong trường hợp bãi P1 đầy, các xe sẽ được điều tiết sang bãi P7).

Theo đại diện sân bay, sự điều chỉnh này có thể khiến hành khách đi xe công nghệ phải di chuyển thêm một đoạn đường ngắn so với trước đây. Song, việc đi bộ theo đúng luồng tuyến và đón xe tại các bãi đỗ tập trung sẽ giúp giảm ùn tắc so với việc đón trả khách chung giữa các luồng xe trước đây.