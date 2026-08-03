Đề xuất đầu tư cao tốc Liêm Tuyền- Đông A 11.500 tỷ đồng

Theo đề xuất, dự án xây dựng tuyến cao tốc CT11 giai đoạn 1 điểm đầu tại nút giao Liêm Tuyền, kết nối với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuộc phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình; điểm cuối giao với quốc lộ 10 tại phường Đông A.

Tuyến đường dài 25,1 km, được đầu tư theo quy mô cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, bố trí làn dừng khẩn cấp hai bên. Dự án có đường song hành và đường gom hai bên.

Vốn đầu tư dự kiến từ nguồn ngân sách Trung ương, thực hiện năm 2026-2030. UBND tỉnh Ninh Bình đồng thời đề xuất Thủ tướng giao địa phương làm cơ quan chủ quản dự án.

Tỉnh Ninh Bình đề xuất xây dựng cao tốc Liêm Tuyền- Đông A khoảng 11.500 tỷ đồng

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Phủ Lý (Hà Nam) - Nam Định dài khoảng 50 km, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Trong đó, đoạn từ Phủ Lý đến TP Nam Định dài khoảng 25 km, tương ứng với đoạn từ phường Liêm Tuyền đến phường Đông A của tỉnh Ninh Bình hiện nay, định hướng đầu tư trước năm 2030.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, tăng cường kết nối với khu vực phía nam đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Dự án cũng được kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải và lưu thông hàng hóa, kết nối khu kinh tế Ninh Cơ, các khu công nghiệp trọng điểm và các trung tâm logistics gắn với các cực tăng trưởng của tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong vùng.