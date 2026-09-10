Hướng dẫn đảm bảo an toàn khi có mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

ANTD.VN - Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, người dân cần thực hiện các khuyến cáo sau của cơ quan chức năng:

Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất, nhất là các khu vực vừa xảy ra mưa lớn để chủ động phòng, tránh; đặc biệt chú ý mưa lớn xảy ra vào ban đêm.

Chủ động sơ tán ra khỏi nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, bị ngập sâu. Đặc biệt lưu ý dấu hiệu sạt lở, lũ quét (tiếng nổ, tiếng động lạ, mặt đất rung chuyển, nứt nẻ, nước suối chuyển đục...), kịp thời sơ tán ngay để đảm bảo an toàn.

Tuyệt đối không đi qua ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông hoặc khu vực đang ngập sâu, nước chảy xiết, tuyến đường nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở (dấu hiệu nước rỉ ra, đất đá rơi từ trên taluy xuống đường…). Không bơi lội, đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối khi có mưa lớn, lũ.

Chủ động dự trữ, bảo quản lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đề phòng ngập lụt, sạt lở chia cắt.

Kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn; di chuyển phương tiện cơ giới đến nơi có địa hình cao; chủ động ngắt nguồn điện, khóa van ga trước khi nước dâng cao.

Chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại về gia súc, gia cầm, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; bảo đảm an toàn cho người, lồng bè, phương tiện, thiết bị và công trình đang xây dựng ven sông, suối.

Chủ động khơi thông dòng chảy, các đường thoát nước gần nhà, khu dân cư; thông báo tới chính quyền khi có sự cố về tắc nghẽn cống thoát nước, các điểm ngập sâu.

Chấp hành tuyệt đối theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Lưu các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn địa phương; thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là Tổng đài Quốc gia 112.



Hãy theo dõi và lưu lại các hướng dẫn chi tiết dưới đây để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình.