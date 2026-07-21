Sập đường hầm tại Ấn Độ, ít nhất 9 người thiệt mạng

ANTD.VN - Ngày 21-7, tờ The New Indian Express đưa tin, ít nhất 9 người thiệt mạng và 15 người khác vẫn đang mắc kẹt sau vụ sập đường hầm tại dự án thủy điện đang xây dựng ở vùng đông bắc xa xôi của Ấn Độ.

Lực lượng chức năng được triển khai tới hiện trường vụ việc. Ảnh: India Today

Vụ việc xảy ra hôm 20-7 tại bang Sikkim thuộc dãy Himalaya, nơi các công nhân đang xây dựng một đường hầm cho dự án thủy điện nhà nước trên sông Teesta.

“Chúng tôi ước khoảng 25-27 người bị mắc kẹt”, ông Rajiv Roka, Giám đốc Cơ quan Quản lý Thảm họa bang Sikkim, nói với các phóng viên và cho biết đã tìm thấy 9 thi thể.

Nguyên nhân vụ sập được cho là có thể liên quan đến một vụ nổ, song lý do chính xác vẫn đang được điều tra. Khu vực này đã trải qua ​​những trận mưa lớn trong những ngày gần đây. Ông Roka cho biết cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn gốc vụ nổ do sự việc xảy ra sâu bên trong đường hầm.

Khí metan độc hại rò rỉ từ các cấu trúc đá ngầm đang cản trở các nỗ lực cứu hộ, do đó chỉ những đội cứu hộ được trang bị thiết bị cung cấp oxy mới có thể tiếp cận khu vực bên trong đường hầm.

Trước đó, vào năm 2023, 41 công nhân đã được cứu sống sau khi bị mắc kẹt 17 ngày dưới một đường hầm giao thông bị sập ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ.