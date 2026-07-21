Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải với Saudi Arabia, dọa mở mặt trận mới chống Mỹ

ANTD.VN - Ngày 20-7, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ phong tỏa hàng hải với Saudi Arabia, đồng thời đe dọa mở mặt trận mới chống Mỹ trong bối cảnh Washington tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu ở Iran.

Một tay súng của lực lượng Houthi tại Thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh: EPA/YAHYA ARHAB

Houthi cho biết “lệnh phong tỏa hàng hải đối với kẻ thù Saudi Arabia…, có hiệu lực ngay lập tức” để đáp trả điều mà lực lượng này gọi là “cuộc bao vây bất công và áp bức” do Saudi Arabia áp đặt lên Yemen. Động thái này làm gia tăng mối đe dọa đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và thương mại ngoài vùng Vịnh.

Sau khi lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu ở Yemen cho biết sẽ đáp trả bằng vũ lực, đồng thời nói rằng họ đã bắt đầu thực hiện những biện pháp bảo vệ các tàu của mình di chuyển qua Eo biển Bab el-Mandeb. Đây là một tuyến đường xuất khẩu quan trọng đối với dầu mỏ của Saudi Arabia sau khi Eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Giá dầu tăng nhẹ sau tuyên bố của lực lượng Houthi nhưng sau đó giảm trở lại khi các nhà giao dịch vẫn hy vọng vào một bước đột phá ngoại giao. Chi phí bảo hiểm vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ tăng lên do rủi ro gia tăng đối với tàu thương mại.

Iran được cho là đã gây sức ép lên lực lượng Houthi để đóng cửa ngõ Bab el-Mandeb ra Biển Đỏ nếu Mỹ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng điện của Iran. Việc đóng cửa hoàn toàn eo biển này sẽ làm giảm 7% nguồn cung dầu toàn cầu vì nó sẽ khiến phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Saudi Arabia không thể rời khỏi khu vực.

Trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn đang chịu áp lực chính trị ngày càng tăng ở trong nước về giá xăng tăng cao kể từ khi chiến sự bắt đầu và việc Iran đóng cửa Eo biển Hormuz, đã lên tiếng bảo vệ các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ vào Iran.

“Mỗi lần Iran giết một binh sĩ Mỹ, họ sẽ phải trả giá gấp nhiều lần! Chỉ thị này đã được chuyển đến Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Daniel Caine và mọi lãnh đạo trong quân đội”, ông Trump viết trên Truth Social hôm 20-7.