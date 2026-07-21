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Danh tính 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng do trúng hỏa lực của Iran ở Jordan

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Hoàng Cường

ANTD.VN - Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 20-7 đã công bố danh tính 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran ở Jordan.

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Trung úy Tyler James Feehan, 25 tuổi, và binh nhì Isabella Gonzales, 19 tuổi. Ảnh: CNN

Cụ thể, Trung úy Tyler James Feehan, 25 tuổi, và binh nhì Isabella Gonzales, 19 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm 17-7 vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, binh sĩ Gonzales, đến từ Carrollton, bang Texas, đã thiệt mạng hôm 17-7, trong khi Feehan, quân nhân nhập ngũ tại Ewa Beach, Hawaii, đã qua đời hôm 18-7.

Trong một tuyên bố với CNN, cha mẹ của Feehan cho biết họ “đau lòng và suy sụp hoàn toàn”, đồng thời nói thêm rằng con trai họ dự kiến sẽ kết hôn sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Lầu Năm Góc cho biết các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra vụ tấn công. Đây là những binh sĩ Mỹ đầu tiên tử vong do các cuộc tấn công của Iran kể từ tháng 3.

Bộ Chiến tranh Mỹ hôm 19-7 cho biết một binh sĩ khác đã thiệt mạng trong vụ kích nổ có kiểm soát một máy bay không người lái của Iran bị bắn hạ. Bộ này nói thêm rằng Mỹ đã tìm thấy hài cốt chưa xác định ở Jordan sau khi một binh sĩ được thông báo mất tích.

Theo một quan chức chính quyền Mỹ, lễ bàn giao thi hài của 4 binh sĩ nêu trên sẽ được tổ chức một cách trang trọng vào ngày 22-7. Như vậy, tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng qua với Iran đã tăng lên 17 trường hợp.

Theo CNN

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Từ khóa:

#binh sĩ Mỹ #hỏa lực của Iran #Jordan

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