Mỹ điều tra quỹ học bổng Đại học Harvard, nhằm vào tài trợ từ Trung Quốc

ANTD.VN - Chính quyền Mỹ vừa mở cuộc điều tra nhắm vào Harvard, cáo buộc các khoản tài trợ từ Trung Quốc tạo ra học bổng phân biệt đối xử với sinh viên Mỹ.

Đại học Harvard

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 20-7 tuyên bố bắt đầu xem xét các chương trình hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc tại Đại học Harvard.

Cơ quan này bày tỏ lo ngại các khoản tài trợ quốc tế có thể cấu thành hành vi vi phạm pháp luật khi loại trừ sinh viên mang quốc tịch Mỹ dựa trên nguồn gốc xuất thân.

Bà Harmeet Dhillon, người đứng đầu Cục Quyền dân sự thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, khẳng định: "Các trường đại học không thể vừa nhận tiền của chính phủ vừa chấp nhận ngân sách nước ngoài để cấp học bổng có tính chất cố tình loại trừ công dân Mỹ. Điều này là trái luật".

Dữ liệu báo cáo liên bang cho thấy Harvard đã nhận khoảng 630 triệu USD từ các nguồn lực đến từ Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua, trong tổng số 4,5 tỷ USD tài trợ nước ngoài mà trường này tiếp nhận.

Năm 2014, một cặp vợ chồng tỷ phú bất động sản Trung Quốc đã quyên góp 15 triệu USD cho Harvard chỉ để làm quỹ học bổng cho sinh viên Trung Quốc.

Phản ứng trước động thái trên, đại diện Đại học Harvard tuyên bố nhà trường luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật về minh bạch tài chính và không phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc hay nguồn gốc quốc gia trong việc phân bổ học bổng.

Cùng ngày, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, ông Liu Chang, cho biết hợp tác giáo dục giữa hai nước mang lại lợi ích cho cả đôi bên và nhấn mạnh các hoạt động trao đổi học thuật bình thường không nên bị gián đoạn vì lý do chính trị.