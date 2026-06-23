Nhiều sinh viên tử vong trong vụ cháy tòa nhà thương mại ở Ấn Độ

ANTD.VN - Ngày 22-6, vụ hỏa hoạn tại 1 tòa nhà thương mại ở thành phố Lucknow, miền bắc Ấn Độ, đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, hầu hết là sinh viên.

Đoạn video vụ hỏa hoạn

Ngọn lửa bùng phát tại tòa nhà nằm ở khu phố Aliganj, nơi có 1 cửa hàng thú cưng và phòng khám thú y ở các tầng dưới, cùng với 1 xưởng phim hoạt hình và 1 trung tâm nghiên cứu ở các tầng trên.

Phó Thủ hiến bang Uttar Pradesh, Brajesh Pathak, xác nhận 14 thi thể đã được tìm thấy, trong khi 10 người đang được điều trị tại bệnh viện. Truyền thông địa phương đưa tin, một số người bị thương. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh mọi người đang đu dây xuống đất, cũng như 1 người rơi xuống khi cố gắng thoát thân. Truyền thông địa phương sau đó đưa tin rằng người đàn ông này đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Một số động vật được cứu từ phòng khám thú y cũng bị thương.

Lực lượng cứu hỏa đã phá 1 bức tường để vào tòa nhà khi khói dày đặc cản trở các nỗ lực cứu hộ. Quạt thông gió đã được sử dụng để xua tan đám khói.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẽ hỗ trợ tiền mặt cho gia đình các nạn nhân và những người bị thương trong vụ hỏa hoạn.

“Tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát về người trong vụ hỏa hoạn ở Lucknow, bang Uttar Pradesh. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình nạn nhân. Mong những người bị thương sớm bình phục”, ông viết trên mạng xã hội X.